Piden Justicia para Vivian Karely, joven desaparecida y hallada muerta en Culiacán; ¿qué sabemos del caso?

Ficha de búsqueda de Vivian Karely. Foto: CEBP Sinaloa

Un nuevo caso de feminicidio sacudió al estado de Sinaloa, se trata de Vivian Karely, joven de 26 años reportada como desaparecida el pasado 22 de marzo; semanas después encontraron su cuerpo sin vida en una colonia de Culiacán.

Este caso provocó indignación en redes sociales y las organizaciones feministas le exigen justicia al Gobierno del estado.

¿Qué pasó con Vivian Karely, joven desaparecida que encontraron sin vida en Culiacán?

El pasado 22 de marzo vieron por última vez a Vivian Karely, en la colonia Villa Fontana de Culiacán. De acuerdo con la versión de medios locales, la joven estaba en una fiesta y un sujeto sin identificar se la llevó por la fuerza, se dice que la habría drogado antes de sacarla del lugar.

Días después, familiares y amigos realizaron una marcha en las calles de la capital del estado para exigirle a las autoridades que encuentren con vida a Vivian. En redes sociales circulan imágenes de cómo “tapizaron” las letras de “Culiacán” con la ficha de búsqueda de la víctima.

Sobre este caso, Alma Aispuro, su hermana, publicó en Facebook un emotivo mensaje en el que describe lo maravillosa persona que era Vivian Karely. También aclaró que ella no se escapó, sino que se la llevaron.

“Mi hermana está desaparecida, NO se fue por su cuenta, NO a hecho esto jamás, NO sale sin avisar, NO se fugó por amor, a ella se la llevaron, ella jamás jamás haría algo así, ella es muy apegada a mi mamá y sabe que mi mamá está enferma y por ello jamás buscaría preocuparla de algún modo”, publicó la hermana de la víctima.

Al final de la publicación, Alma Aispuro le pide a la persona que se llevó a su hermana que por favor la deje regresar con vida para que pueda reunirse con su familia.

“Solo queremos saber que está con vida, que está bien. Reitero, no queremos problemas de ningún tipo, no involucraremos a policía, ni a nadie, solo comunícate con nosotros y dinos qué es lo que quieres (…) no nos quites a mi hermana, no le quites su hija a mis papás, no le quites a su gatita Arya a su mamá, no te lleves nuestro corazón, te lo imploro”.

Encuentran sin vida el cuerpo de Vivian Karely

El pasado 7 de abril encontraron el cuerpo sin vida de Vivian Karely, en la colonia Villa Fontana, mismo lugar donde la vieron por última vez antes de su desaparición.

La prensa local informó que alrededor de las 19:00 horas, vecinos de la zona encontraron un cadáver cubierto con una sábana y alertaron a las autoridades locales sobre el hallazgo. Tiempo después, familiares confirman que el cuerpo pertenecía a la joven desaparecida desde el 22 de marzo

Colectivos feministas le exigen al Gobierno de Sinaloa que el feminicidio no quede impune

La colectiva feminista Amapas del Norte publicó un comunicado para exigirle al Gobierno del estado de Sinaloa que aplique justicia y atrape a los responsables del feminicidio de Vivian Karely. También le pidió garantías de seguridad para que ya no ocurran más crímenes en contra de las mujeres.

“Exigimos a la Fiscalía del Estado de Sinaloa, al Gobierno de Sinaloa y a todas las autoridades correspondientes que si no pudieron garantizar la seguridad de Vivian en vida, que al menos garanticen que su feminicidio no quede impune, actuando en la investigación en contra de sus(s) agresor(es) y llevándolo(s) tras las rejas en un proceso libre de corrupción y revictimización”.

