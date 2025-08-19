Policías de Sinaloa recibirán armas y capacitación de Defensa

GENERANDO AUDIO...

Policías recibirán armamento y capacitación de Defensa. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció que las Fuerzas Armadas reforzarán su presencia en Sinaloa, entregarán armas, vehículos blindados y capacitación especializada a la Policía Estatal, y apoyarán con labores de inteligencia para garantizar la paz y la seguridad en la entidad.

“La presencia del personal militar en todo el Estado continuará incrementándose en caso de ser necesario, de acuerdo con los requerimientos de la población de Sinaloa”, señaló el General durante un acto en Culiacán donde se entregaron 100 patrullas, que se sumaron a los seis vehículos Ocelotl otorgados anteriormente a la corporación.

Reclutamiento y adiestramiento de 150 policías estatales

Como parte del acuerdo firmado entre la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya, se iniciará el reclutamiento de 150 policías estatales, quienes deberán aprobar evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, toxicológicas y de control de confianza.

“Una vez aprobados, serán adiestrados por instructores especializados de la Guardia Nacional”, explicó Trevilla.

Además, la Defensa otorgará a la Policía Estatal una licencia oficial colectiva para portar armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto con la instalación de cámaras de videovigilancia y centros de monitoreo en Culiacán, operados por personal militar.

Resultados y coordinación de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que los operativos conjuntos han reducido los homicidios en el estado, pasando de un promedio diario de 5.9 a 3.6.

“El fortalecimiento de las instituciones de seguridad del estado es necesario para lograr una paz duradera”, sostuvo.

De octubre a la fecha, se han registrado 1,615 detenidos por delitos de alto impacto, más de 3,000 armas aseguradas, 64 toneladas de droga incautadas y 105 narcolaboratorios desmantelados.

Apoyo federal fortalece a policías y debilita a criminales

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, destacó que el apoyo federal no solo fortalece el equipo, sino también al recurso humano:

“A las y los sinaloenses les decimos con total claridad, no están solos, aquí estamos, como una sola fuerza al servicio del pueblo”.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que la presencia de las fuerzas federales ha debilitado a los grupos criminales en disputa, como Los Mayos y Los Chapitos.

“Con la acción de las fuerzas federales y locales se ha minado la fuerza de los grupos en conflicto, en guerra permanente”, afirmó.

