¿Quién era Natanael, pescador presuntamente asesinado por marinos en Ahome, Sinaloa?

En Sinaloa denuncian a integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) por chocar con dolo a una panga de pescadores y matar a Natanael, un joven de 22 años que se encontraba en la embarcación.

De acuerdo con la versión de las víctimas, que fue difundida por medios locales, a bordo de la panga estaban tres pescadores: Natanael, Martín, de 50 años, y su sobrino Gabriel, de 15 años.

Mientras se encontraban en el campo pesquero de Las Lajitas, vieron como se acercaba un vehículo de la Octava Zona Naval de la Semar y decidieron detenerse. Los elementos de la Marina no se frenaron y chocaron la panga, causando que Natanael cayera y se cortara parte de la cabeza con el motor de la embarcación.

El joven de 15 años, que logró sobrevivir, relata que tras el choque, su tío cayó al agua; a bordo de la nave quedaron el cuerpo de Natanael y él. Los marinos remolcaron la panga a alta mar, presuntamente para deshacerse de la evidencia. Durante el trayecto esposaron a Gabriel para, posteriormente, tirarlo al mar.

Pescadores que se encontraban cerca rescataron a Gabriel y grabaron el momento en el que los integrantes de la Semar se alejaban. Ernesto Torres compartió en Facebook varias fotos y videos de este suceso.

Por su parte, la Secretaría de Marina publicó un comunicado en el que admite que hubo un choque en el campo pesquero de Las Lajitas, pero niega que fuera con dolo.

La versión de la Semar menciona que los marinos se encontraban realizando labores de vigilancia cuando detectaron a una embarcación en aguas prohibidas para la pesca. Las autoridades le pidieron a la panga que se detuviera, pero sus tripulantes se negaron e intentaron huir, lo cual provocó una persecución.

Durante la persecución se presentó un choque que dejó como saldo una persona inconsciente y dos pescadores en el agua: Uno de los sujetos en el mar huyó nadando hacia la costa y el otro fue auxiliado por las autoridades.

Los integrantes de la Semar intentaron remolcar la panga hacia la orilla, pero fueron interceptados por aproximadamente 30 embarcaciones; este momento fue aprovechado por la persona auxiliada, quien saltó al agua y fue rescatada por pescadores.

Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sinaloa, mencionó en conferencia de prensa que la muerte de Natanael fue un hecho doloso.

“Es un hecho doloso, definitivamente. Ellos no tenían armas, lo único con lo que contaban era la red que tenían ahí (…) estaban arriba de una panga, que hubiesen estado en una zona prohibida o no, eso no justifica el hecho de que un joven haya resultado privado de la vida”.

Declaró Flor Emilia