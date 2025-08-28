¿Quién es el “Conejo Toys”, influencer que aparece en lista de 25 amenazados en Sinaloa y cuya hermana fue asesinada?

GENERANDO AUDIO...

El pasado martes se reportó el asesinato de María de Jesús, hermana del youtuber “Conejo Toys”, en la sindicatura de El Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa. Aunque se desconoce si la víctima había recibido amenazas, se sabe que su hermano aparece en una lista de 25 influencers señalados de, presuntamente, lavar dinero para el grupo delictivo de los “Chapitos”.

¿Quién es “Conejo Toys”, youtuber e influencer de Sinaloa?

José Ismael, conocido en redes sociales como “Conejo Toys” es un creador de contenido que colabora con el grupo de youtubers de los “Toys”, del que también forman parte “Markitos Toys”, su hermano “JC” y otros influencers de Sinaloa.

Actualmente, José Ismael cuenta con 393 mil seguidores en su canal de YouTube (Las aventuras del Conejo) y 134 mil en TikTok.

En enero de este año, al “Conejo Toys” se le señaló de tener vínculos con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Además de José Ismael, también se menciona a otros 24 influencers, incluyendo a Peso Pluma, “Markitos Toys” y su familia; entre otros.

“Estas personas son grandes financieros y colaboradores de “La Lacriza”, vamos por todos y cada uno de ustedes. A la ciudadanía en general: estas personas no son inocentes, les pedimos de la manera más atenta que se alejen de estos youtubers y dejen de apoyar y ver su contenido, ya que estas personas financian a “los Sapitos”, decía un volante que se difundió en Sinaloa el pasado mes de enero.

Van 6 influencers asesinados de la lista de 25

Hasta el día de hoy han sido asesinados 6 de los 25 influencers señalados de colaborar con el crimen organizado. Como ya se dijo, el “Conejo Toys” forma parte de esa lista.

En la mencionada lista aparecen cuatro personas con la leyenda de “eliminado”: Leobardo Asipuro Soto, alias “Gordo Peruci”; Manuel Vivanco, el “Jasper”; José Carlos, conocido como el “Chilango” y, por último, Adrián Antonio López Iribe, hermano del influencer “Compa Camarón”.

Posteriormente, en marzo de este año, asesinaron a Gail Castro, hermano de “Markitos Toys”, en un restaurante de Ensenada, Baja California. La sexta víctima es Camilo Ochoa, alias el “Alucín”, quien perdió la vida durante un ataque armado en Morelos, ocurrido hace un par de semanas.

La hermana del “Conejo Toys” no aparece en la lista de 25 influencers; de hecho, sólo se señala a dos mujeres: Mayve Castro, hermana de “Markitos Toys” y Ana Gastélum, pareja de “JC”. Hasta el momento, José Ismael no se ha pronunciado sobre la muerte de su hermana.

