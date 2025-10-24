¿Quién es Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa que renunció tras desaparición de Carlos Emilio?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Sinaloa

Ricardo Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó sobre la renuncia de Ricardo Velarde, secretario de Economía, semanas después de la desaparición de Carlos Emilio, joven de 21 años, a quien vieron por última vez en la Terraza Valentino, negocio ligado al ahora exfuncionario.

¿Quién es Ricardo “Pity” Velarde?

Ricardo “Pity” Velarde es un reconocido empresario de Mazatlán que ocupó algunos cargos públicos en el Gobierno de Sinaloa; el más destacado fue el de secretario de Economía durante la actual administración del gobernador Rocha Moya.

De acuerdo con la información disponible en su currículum público, es director comercial de Grupo Eleve, un consorcio que se define como líder en el sector restaurantero y bares de Mazatlán. Medios locales mencionan que al menos 15 establecimientos pertenecen a esta firma.

“Pity” Velarde comenzó su trayectoria de funcionario público como secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán. En marzo de 2024 asumió el cargo de encargado de despacho de la Secretaría de Turismo, debido a que Estrella Palacios, entonces titular, pidió licencia para postularse como presidenta municipal de Mazatlán.

Después de 8 meses como encargado de despacho, el gobernador lo nombró secretario de Economía para suplir la baja de Javier Gaxiola Coppel. Durante casi un año se mantuvo en el cargo, hasta que el día de ayer, 23 de octubre, presentó su renuncia.

Carlos Emilio desapareció en negocio ligado a Ricardo Velarde

La madrugada del pasado 5 de octubre desapareció Carlos Emilio Galván en el interior del bar Terraza Valentino. Sus primas que lo acompañaban mencionan que el joven originario de Durango se levantó al baño y ya no volvieron a saber nada más de él.

Ricardo Velarde es señalado como dueño del establecimiento en que ocurrió la desaparición. En su momento, el entonces secretario de Economía declaró que solamente es accionista del lugar y manifestó su intención de colaborar con las autoridades.

“Personalmente, he hablado con ella (la mamá de Carlos Emilio). Lamentablemente, por la situación y por lo que uno representa, se está usando mi nombre; sin embargo, el negocio ya dio una declaración esperando los tiempos formales de las autoridades”, declaró “Pity” Velarde.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Además de las declaraciones del exfuncionario, el pasado 12 de octubre, la Terraza Valentino informó mediante un comunicado que se encuentra colaborando con las autoridades de los tres niveles y ya entregó el material de las videograbaciones.

Mañana sábado 25 de octubre se cumplirán 20 días desde que desapareció Carlos Emilio y se sigue sin conocer su paradero, cómo desapareció y quiénes son los responsables; tampoco hay detenidos que estén relacionados con el caso. En este tiempo se han reportado más desapariciones en Mazatlán, como María de los Ángeles Valenzuela, madre buscadora.