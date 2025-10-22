Reaprehenden a “Mono Canelo” y “Chango”, presuntos miembros de “Los Chapitos”

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Sinaloa. Foto: @OHarfuch

Durante un fuerte operativo de seguridad fue recapturado José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y presunto líder de la célula de “Los Chapitos”.

La reaprehensión fue confirmada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de X.

Detalló que se trató de una operación estratégica entre Seguridad Pública de Sinaloa y la Defensa Nacional para lograr la recaptura, así como de otros cinco integrantes más de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas.

Entre las armas y municiones que fueron asegurados durante el operativo se encuentran:

2 fusiles calibre 7.62×51 mm

2 carabinas M4 calibre 5.56×45 mm

1 carabina M4 calibre .223

1 subametralladora calibre 9 mm

1 fusil AK-47 calibre 7.62×39 mm

2 pistolas calibre 9 mm

12 cargadores de diferentes calibres

3 vehículos, uno de ellos con reporte de robo

Los detenidos, el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Entre los detenidos están José Manuel “N” (“Mono Canelo”) y Juan Carlos “N” (“Chango”), generadores de violencia que ya habían sido detenidos en diciembre, pero liberados por un juez.

García Harfuch detalló que el líder de la célula, Luis Ezequiel “N” (el “Morral”) perdió la vida al atacar a la autoridad durante el operativo.

El hecho se registró el lunes en el residencial Bonanza en el sector Tres Ríos en Culiacán.

El “Mono Canelo” había sido detenido el julio de 2025 en Culiacán, pero un juez ordenó su liberación, situación que fue denunciada por García Harfuch durante la conferencia mañanera.