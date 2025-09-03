Recuperan camioneta robada al hipnotista John Milton en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

John Milton, el “caballero del hipnotismo”. Foto: Cuartoscuro

El día de ayer asaltaron al hipnotista John Milton mientras viajaba por la carretera Culiacán-Eldorado, en el estado de Sinaloa. Sujetos armados a bordo de un vehículo le marcaron el alto y se llevaron su camioneta. Medios locales reportan que las autoridades localizaron el coche del llamado “caballero del hipnotismo”.

Roban camioneta del hipnotista John Milton

Los primeros reportes mencionaron que durante la tarde del martes, John Milton sufrió un asalto mientras manejaba una camioneta Cadillac, color blanco. Cuatro sujetos armados bloquearon su paso con un vehículo y lo despojaron de su camioneta.

El propio hipnotista mencionó más tarde, en entrevista para una televisora regiomontana, que los asaltantes le apuntaron con un arma y realizaron disparos al aire y al suelo. Durante las detonaciones una esquirla le provocó una lesión, aunque no fue de gravedad.

Después del robo, John Milton realizó una transmisión en redes sociales para pedirle a los asaltantes que le regresen sus pertenencias, porque tiene un viaje planeado con sus hijas y en la camioneta estaba su visa y su pasaporte. Horas más tarde publicó un comunicado para informar que se encuentra bien.

De acuerdo con la versión de algunos medios de Sinaloa, elementos del Grupo Interinstitucional recuperaron la camioneta Cadillac del “caballero del hipnotismo” en la zona cercana al Ejido San Román, al sur de Culiacán.

