Foto: Uno TV

La vida nocturna en Culiacán volvió a tomar fuerza después de casi un año de cierres por violencia. Autoridades estatales confirmaron que el operativo “Culiacán Seguro” amplió su horario hasta las 2:00 de la madrugada, lo que permitió la reapertura de bares y centros nocturnos con alta asistencia de ciudadanos.

De acuerdo con Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía en Sinaloa, los empresarios del sector reportaron que, durante el último fin de semana, la ocupación en antros y bares superó el 80%.

Seguridad extendida impulsa reapertura de antros en Culiacán

La ampliación del operativo, que antes concluía a las 23:00 horas, fue resultado de un acuerdo entre empresarios y autoridades de seguridad. La medida tuvo un efecto inmediato: en la primera semana los negocios reportaron un crecimiento de entre 70% y 80% en asistencia, y en la segunda semana la cifra superó el 80%.

El funcionario detalló que tan sólo en ocho centros nocturnos se han recuperado 250 empleos formales, lo que representa un avance para la recuperación económica del sector entretenimiento en la capital sinaloense.

El programa Culiacán Seguro es implementado por los tres niveles de Gobierno y se enfoca en la vigilancia de restaurantes, bares y centros nocturnos en zonas como el Paseo del Ángel. Su objetivo es garantizar seguridad e incentivar la asistencia a espacios de recreación nocturna.

“Ya hemos visto mucho movimiento en bares y discotecas. Eso habla de que se está recuperando la vida nocturna en la ciudad”, afirmó Velarde Cárdenas.

