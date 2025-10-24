Renuncia secretario de Economía de Sinaloa tras desaparición de joven en su bar

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @AnaChiquete

Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, renunció este jueves a su cargo, informó el gobernador Rubén Rocha Moya, luego de que un establecimiento de su propiedad en Mazatlán fue cateado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de una investigación por la desaparición de un joven.

Asimismo, el mandatario morenista reconoció la decisión de Velarde Cárdenas de separarse del puesto “para asumir a plenitud su compromiso personal con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad, buscando la verdad y la protección de los derechos de las víctimas”.

Desaparición de Carlos Emilio

Ricardo Velarde es propietario del bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán. Lugar en el que Carlos Emilio “N”, un joven de 21 años originario de Durango, fue visto por última vez la madrugada del 5 de octubre.

El joven se encontraba con su familia en el bar cuando acudió al baño y ya no regresó. Su madre, Brenda Valenzuela Gil, relató que personal del bar impidió el paso a sus primas cuando intentaron buscarlo.

El caso generó una amplia atención mediática, mientras que la renuncia del funcionario se dio el mismo día en que personal de la FGE llevó a cabo un cateo en el establecimiento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad personal. La familia del joven, aficionado al ciclismo, ha acusado inconsistencias en las indagatorias, como la tardanza en la entrega de videos de vigilancia y la inoperancia de las cámaras de la zona.

Toda vez que, hasta el momento, el gobierno de Sinaloa no ha anunciado quién asumirá de manera temporal o definitiva la titularidad de la Secretaría de Economía, dependencia encargada de la promoción de inversiones y el apoyo a emprendedores en la entidad.

En tanto que el caso de Carlos Emilio continúa bajo investigación de las autoridades estatales y federales.