GENERANDO AUDIO...

Richard Millán, alcalde de Elota. FOTO: facebook.com/RichardMillanMx

El presidente municipal de Elota, en Sinaloa, fue interceptado este 15 de octubre de 2025 por un vehículo mientras circulaba por la maxipista Culiacán-Mazatlán, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPSinaloa). De acuerdo con el reporte recibido en el C4i, los tripulantes del vehículo intentaron detener la marcha del alcalde y realizaron disparos al aire, sin lograr su objetivo.

Tras el incidente, el Grupo Interinstitucional activó un operativo de búsqueda de los agresores y de protección al presidente municipal, Richard Millán. Gracias a esta acción, el funcionario logró llegar ileso a su destino, junto con su personal de apoyo, quienes también resultaron sin lesiones.

Grupo Interinstitucional refuerza seguridad tras ataque al alcalde de Elota

La SSPSinaloa informó que los operativos de búsqueda se mantienen activos en la zona de la maxipista Culiacán-Mazatlán, con el objetivo de localizar al grupo que realizó las detonaciones. Elementos de distintas corporaciones participan en el despliegue para garantizar la seguridad en el tramo carretero.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De manera oficial, las autoridades confirmaron que el alcalde se encuentra bajo resguardo y que se reforzarán los patrullajes preventivos en la región de Elota, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El incidente no dejó personas heridas ni afectaciones mayores, pero ha motivado la presencia de fuerzas estatales en la zona para prevenir nuevos ataques y asegurar la tranquilidad de los habitantes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento