“Pasó media vida por mi mente”: Reportero que trasmitía durante el ataque a balazos a militares en Culiacán

Reportero recordó primero a su familia. Foto: Uno TV

José Ángel Beltrán es el reportero de nota policiaca del programa radiofónico Luz Noticias, que se encontraba transmitiendo al momento en que elementos de la Guardia Nacional y Ejército fueron atacados a balazos esta mañana en Culiacán, Sinaloa.

El periodista con 16 años de experiencia en coberturas de nota roja cuenta que desde las 2:00 horas de este domingo se encontraban en la zona ante las balaceras que se habían registrado sobre el bulevar Diego Valadez, mejor conocido como “Malecón Nuevo”.

Reportero que trasmitía durante el ataque a balazos a militares en Culiacán

Al estar prácticamente oscuro el sitio, tras impactar una de las balas en un transformador de luz, optó por permanecer en el lugar junto con personal de una funeraria, para tener más detalles del hecho y poder captar mejores imágenes en video.

Cuenta que alrededor de las 5:30 o 6:00 horas, cuando se encontraba transmitiendo para el programa radiofónico en su portal en Facebook sobre la detención de uno de los presuntos gatilleros que habían participado en las agresiones contra elementos del Ejército y que se encontraba escondido entre la maleza, presenció el momento en que sujetos a bordo de una camioneta blanca dispararon contra los elementos federales.

Reportero recordó primero a su familia

Junto con el personal de la empresa funeraria se puso pecho tierra, continuó su enlace con voz agitada y temor, mientras se desarrollaba el tiroteo. En ese momento pensó que sería herido de bala o en los peores de los casos asesinado. Su vida pasó por su mente en segundos y lo primero que recordó fue a su familia.

“Pasó media vida por mi mente, inmediatamente mi primer pensamiento fue mis hijas, mi familia, mis hermanos y sinceramente me visualicé tirado en el suelo ya herido por arma de fuego y en el caso más grave ya sin vida , ya después de tantos hechos que me ha tocado hacer cobertura y pensar que ahora me iba a tocar ser parte de la estadística en ese momento.” José Ángel Beltrán, reportero Sinaloa

Por fortuna él y los empleados de la empresa funeraria vivieron para contarla. Tras la agresión uno de los elementos les pidió que se retiraron del lugar con voz fuerte e inmediatamente acataron la instrucción.

El periodista no descarta solicitar apoyo al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que le proporcionen ayuda psicológica.

“Si de hecho si por la situación que me sentía en riesgo de perder la vida en esos instantes pensé lo peor la verdad haciendo mi trabajo, para serte sincero si me puse muy nerviosos al grado de pedir disculpas al auditorio cuando estaba realizando la transmisión en vivo que en el momento de adrenalina me dio como un ataque pánico y estuve sin unos segundos sin poder hablar, se me quebraba la voz, la respiración se me agitó demasiado”, remató el reportero Sinaloa.

Con este hecho ya son tres ocasiones en las que José Ángel ha puesto en peligro su vida en los últimos años. La primera al ser encañonado por un grupo armado durante un “levantón” de unos jóvenes y le tocó quedar en medio del fuego cruzado durante la cobertura del primer Culiacanazo.