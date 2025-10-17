Riña en penal y balaceras dejan muertos en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Una tarde violenta vivió Culiacán, Sinaloa, este viernes 17 de octubre, luego de que se registraran balaceras en distintos puntos de la ciudad, entre ellas, una riña al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto y un enfrentamiento en el centro de la capital sinaloense.

Además, un ataque armado cobró la vida de dos agentes de Tránsito en la colonia San Rafael.

Riña en penal de Aguaruto

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, alrededor de las 13:40 horas se suscitó una riña dentro del penal de Aguaruto, la cual fue controlada por elementos del Grupo Interinstitucional.

En su comunicado oficial, la dependencia informó que las autoridades permanecieron en el lugar realizando revisiones y que la vialidad en los alrededores del penal se mantenía libre. Versiones extraoficiales señalan que personal de seguridad del penal se atrincheró en los techos de los módulos, ante la intensidad del enfrentamiento entre internos.

La SSP señaló que tras lo ocurrido, se tuvo como saldo una persona privada de la libertad sin vida y tres más lesionadas, derivado de la agresión entre ellos.

Personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, con el apoyo del Grupo Interinstitucional en el perímetro del lugar, aseguraron tres armas largas y dos armas cortas, así como un artefacto explosivo que será destruido en el sitio por el riesgo que implica su traslado.

Balacera en centro de Culiacán

Casi de forma simultánea, se reportó un fuerte enfrentamiento a balazos entre fuerzas armadas y civiles armados en el boulevard Gabriel Leyva Solano y Álvaro Obregón, frente al Polideportivo Juan S. Millán, en pleno centro de Culiacán.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el saldo de víctimas o detenidos, pero los hechos generaron pánico entre transeúntes y conductores de la zona.

Asesinan a pareja de Tránsito en la colonia San Rafael

En otro hecho de violencia, un grupo armado asesinó a una pareja de elementos de Tránsito de Culiacán, identificados como Luis Alberto e Iris Irene, cuando circulaban a bordo de su unidad oficial en la colonia San Rafael.

Los agentes quedaron sin vida dentro del vehículo, mientras las corporaciones policiacas desplegaron un operativo en busca de los agresores.

Las autoridades de Sinaloa no han emitido un informe oficial sobre la posible relación entre los hechos, aunque las balaceras y ataques armados provocaron una amplia movilización de cuerpos de seguridad en distintos sectores de la ciudad.