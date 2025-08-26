Rocha Moya anuncia que este año sí habrá Grito de la Independencia en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El gobernador de Sinaloa aseguró que sí habrá Grito. Foto: Cuartoscuro

Rubén Rocha Moya, gobernador Sinaloa, informó que este año sí se realizarán las festividades del Grito de Independencia, a diferencia del año pasado, cuando las Fiestas Patrias se tuvieron que cancelar por la violencia en el estado.

De acuerdo con el mandatario, las condiciones de seguridad en la entidad han mejorado, por lo que se podrán realizar los festejos sin ningún problema.

Ayer lunes, durante su conferencia semanal, el gobernador Rocha Moya mencionó que se ha presentado un descenso en tres de los índices delictivos más importantes: homicidios, robo de vehículos y privaciones de la libertad; por lo que existen las condiciones de seguridad necesaria para realizar la ceremonia del Grito de Independencia.

El mandatario ya habló sobre este tema con la presidenta Claudia Shienbaum y recibió su aprobación para que el próximo 15 de septiembre se lleven a cabo las Fiestas Patrias en los diferentes municipios de Sinaloa.

Por su parte, el Gobierno de Sinaloa ya se encuentra realizando los preparativos necesarios.

“Hice mi compromiso público de que vamos a celebrar el Día de la Independencia, porque soy de la idea de que no suspendamos eventos y ella me dijo que está bien, que le parecía bien. Los eventos que hemos realizado en Mazatlán de manera masiva (…) son eventos con resultados blancos en materia de seguridad”, añadió el gobernador.

¿Ha mejorado la seguridad en el estado de Sinaloa?

La actualización más reciente del Reporte de Incidencia del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos hasta julio de 2025, señala que en los primeros 7 meses de este año se han registrado 849 homicidios dolosos en el estado de Sinaloa, cifra que supera la cantidad de homicidios dolosos (805) registrados durante todo el año pasado.

Homicidios dolosos (hasta julio de 2025): 849

849 Homicidios dolosos (todo 2024): 805

En 2025, los homicidios dolosos no bajan de los 100 casos registrados por mes, siendo mayo, junio y julio los más violentos.

Homicidios dolosos en 2025 (enero-julio)

Enero: 108

Febrero: 102

Marzo: 109

Abril: 100

Mayo: 140

Junio: 156

Julio: 134

De enero a julio de 2025 se han registrado 7 mil 290 robos en el estado de Sinaloa, siendo los robos de automóviles (3 mil 960), y los robos a negocios (mil 579), los casos más graves. Estos números superan a los 4 mil 450 robos registrados en 2024 durante el mismo periodo.

Por último, respecto a los delitos contra la libertad personal, el reporte indica que en este año se han contabilizado mil 93 casos. En los primeros 7 meses del año pasado, la cifra se encontraba en 746 casos reportados.

Delitos contra la libertad personal 2025 (enero-julio): mil 93

mil 93 Delitos contra la libertad personal 2024 (enero-julio): 746

