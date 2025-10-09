Rocha Moya entrega equipos a 150 emprendedores del programa “Saber Hacer”

GENERANDO AUDIO...

El gobernador Rubén Rocha Moya entregó 740 equipos a 150 mujeres y hombres capacitados por el ICATSIN en carpintería, herrería, plomería y electricidad, dentro del programa “Saber Hacer”, que busca fomentar el autoempleo en Sinaloa. La entrega, realizada en Palacio de Gobierno, tuvo un valor conjunto de 1.2 millones de pesos.

Impulso al autoempleo con el programa Saber Hacer

El mandatario estatal explicó que este programa forma parte de Equipa Sinaloa, con el que ya se han distribuido 13 mil 600 equipos y mobiliario a microempresarios de todo el estado. Además, adelantó que los beneficiarios podrán acceder a créditos preferentes de entre 5 mil y 25 mil pesos para iniciar su negocio, con tasas bajas y seis meses de gracia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Rocha Moya destacó la participación femenina en oficios tradicionalmente realizados por hombres, como la electricidad, la plomería y la carpintería, señalando que es una muestra del crecimiento y la independencia económica de las sinaloenses.

Resultados del programa Equipa Sinaloa

El secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, informó que con esta entrega se triplicó la meta original del programa, que era de 4 mil equipos por sexenio. En esta ocasión, los 150 beneficiarios recibieron capacitación gratuita y apoyo técnico y empresarial para emprender sus proyectos productivos.

En Culiacán, los apoyos se distribuyeron entre 64 carpinteros, 52 electricistas y 34 herreros, incluyendo mujeres vinculadas al Centro de Justicia para las Mujeres. Con esta acción, el municipio se convirtió en el décimo beneficiado del programa, sumándose a Mazatlán, Mocorito, Guasave, Eldorado, Elota, Badiraguato, Concordia, Juan José Ríos y Sinaloa de Leyva.

Historias de esfuerzo y capacitación

Durante la ceremonia, Yedith Susana Castro Félix, madre soltera y beneficiaria, agradeció el apoyo al gobernador y a la Secretaría de Economía, destacando que el programa les permite ser emprendedoras, trabajadoras y autosuficientes.

Además, los beneficiarios podrán formar parte del Catálogo Estatal de Oficios, que promueve sus servicios y fortalece el desarrollo económico local.

Con esta entrega, Saber Hacer suma 244 personas beneficiadas con 1,196 equipos en todo el estado y mantiene la meta de alcanzar 450 beneficiarios con 2,350 equipos distribuidos antes de que concluya el año.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]