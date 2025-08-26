GENERANDO AUDIO...

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, evitó pronunciarse sobre las revelaciones de Ismael “Mayo” Zambada y su abogado, luego de que el capo se declarara culpable en una corte de Estados Unidos por dirigir la red criminal del Cártel de Sinaloa y sobornar a políticos, policías y militares.

Cuestionado por medios de comunicación, Rocha Moya pidió no tocar el tema, asegurando que “ya pasó” y que no discutirá con abogados. A pesar de que Zambada pidió poner fin a la violencia en el estado, el mandatario insistió en que “no tiene opinión al respecto”.

“No, de eso no me pregunten, de eso no, porque ya pasó y menos voy a discutir con algún abogado o cosas por el estilo, es otro tema. Pidió paz para Sinaloa. No tengo opinión al respecto”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

En la audiencia del 25 de agosto, Zambada admitió los nexos de corrupción con autoridades. Su abogado, Frank Pérez, negó que exista un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, aunque también descartó que el capo vaya a revelar nombres de políticos beneficiados.

Por otra parte, descartó que los dos homicidios reportados en Escuinapa se hayan registrado en el bloqueo en la carretera entre Escuinapa y Rosario.

“Sí hay reporte… ya se están tomando las medidas para fortalecer el resguardo, esa parte es conflictiva, esa parte de Rosario, Escuinapa, ya ahorita lo vimos en la mesa”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Precisó que las dos personas fueron encontradas sin vida en la comunidad de Camarones, y no en el punto donde se registró el cierre de la vialidad. Además, negó que hubiera habido enfrentamientos en el lugar, como inicialmente trascendió.

“No tenemos ese reporte, son los que ahí se mueven, son las células que se mueve en esa parte, ahí no hubo herido, parece que hubo dos fallecidos, pero por el camino a El Camarón, es probable que sí tengan relación, pero ahí no”, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Tras las horas de tensión que mantuvieron paralizada la carretera, Rocha informó que se reforzó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona, con la instrucción de mantener un hidrante disponible ante el riesgo de quema de vehículos, como ocurrió durante el bloqueo.

El mandatario señaló que aún se desconocen las causas de la movilización, pero advirtió que, por tratarse de una región con antecedentes de conflicto, se acordó en la Mesa de Seguridad redoblar los operativos.

Asimismo, rechazó que la violencia estuviera relacionada con el intento de ingreso de grupos provenientes de Nayarit, asegurando que se trató de un choque entre células criminales locales.