Saldo rojo en Sinaloa, a un año de la guerra entre grupos del crimen organizado

A un año del incremento de la violencia en Sinaloa tras la captura del “Mayo” Zambada, la situación, contrario a lo que dice el gobernador del estado; no ha mejorado y así lo reflejan los números.

Desde septiembre del 2024 hasta agosto de este 2025, la disputa entre dos cárteles del crimen organizado ha dejado un total de mil 827 homicidios dolosos, según datos de la propia Fiscalía General del Estado.

Al menos 48 policías han sido asesinados

En la cifra oficial, hay mil 500 desaparecidos; sin embargo, colectivos de madres buscadoras aseguran que son 3 mil las personas que no están con sus familias.

Se cumple un año de la violencia en Sinaloa. Foto: Samuel Sánchez

Los muertos por la guerra entre cárteles, mantienen en crisis al Servicio Médico Forense, así lo revelan grupos de buscadoras.

“Sabemos que el sistema está totalmente rebasado, ya lo teníamos rebasado, pero esto vino hacer la crisis mucho más fuerte sabemos y estamos trabajando en coordinación con el servicio médico forense para tratar de desahogar, nosotros nos encargamos a veces de buscar a las familias, al menos de los cuerpos que localizamos en las fosas tratar de buscarlos para ayudarles en esa parte”, María Isabel Cruz Bernal, presidenta Sabuesos Guerreros.

Reconocen que la identificación de cadáveres a través de huellas dactilares y el envío de los cuerpos al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, aminoró la problemática, pero no la ha resuelto.

La economía de los sinaloenses, también se ha visto afectada

De acuerdo a cifras de Coparmex las pérdidas superan ya los 36 mil millones de pesos, hay 70 mil empleos menos y cerraron más de 7 mil empresas.

El sector restaurantero ha sido uno de los más afectados, con el cierre de 100 empresas en Culiacán y pérdidas totales, que a casi un año del conflicto, no logran reponerse.

Las ventas se encuentran 50% debajo de los niveles registrados antes del 9 de septiembre del 2024, así lo confirma Karla Fernanda García, presidenta de la Canirac en Culiacán.

“Hemos sido muy impactados, hay una realidad en la que hemos estado viviendo el impacto hacia nosotros como restauranteros, la verdad es que en este año ha habido altas bajas, sin embargo, como sector, seguimos impulsando para que no haya más bajas. Lo que hemos optado por hacer en este último año con lo que estamos viviendo en la actualidad, buscando cómo permanecer”, Karla Fernanda García Beltrán, presidenta Canirac Culiacán

Uno de los pequeños restauranteros de Culiacán que sobrevive a la crisis, ha tenido que ofrecer promociones y vender sus productos a través de aplicaciones para llegar hasta sus clientes.

“Tienes que innovar diferentes estrategias de precios, sobre todo, para adecuarte a economías que van cambiando con poder adquisitivo de la gente precios económicos, es lo que me ha ayudado a mí un poquito a mantener un poquito a flote del negocio”, Jorge Negretes, restaurantero.

La educación en Sinaloa también enfrenta desafíos

Se ha modificado la manera de aprender y eso incluye salvaguardar su seguridad.

En la escuela primaria Sócrates, los simulacros de ataque armado buscan que tanto alumnos como profesores sepan qué hacer.

“Si seguimos trabajando diario, en construir planear a distancia inclusive hoy estamos estableciendo una planeación para un trabajo en línea, aunque ya están preparados los maestros, ya saben trabajar con la plataforma Zoom, Skype y otras más plataformas digitales, como WhatsApp como cuadernos interactivos que usan en diferentes medios electrónicos entonces nos estamos preparando por si llega a pasar algo más que no nos agarre dormidos si hay ocasiones que hemos empezado otra vez a las seis de la mañana por conatos en colonias, pero vemos que ahora las noticias fluyen mucho más lento, me ha tocado ver eventos, lamentables, y cuando les busco en redes no aparecen”, Víctor Manuel Aispuro Chaidez, director de la Escuela Primaria “Sócrates”.

Los colegios incluso han tenido que apoyar a sus alumnos con terapias de tanatología tras la pérdida de alumnos que han sido víctimas colaterales del crimen.

“Pues mira, empezamos un trabajo, tipo tanatología fueron diplomados, fueron talleres, no generados desde el Gobierno del estado, pero si por situaciones particulares, el Colegio Sinaloa se sumó, se sumó en una parte del DIF y empezamos a trabajar con padres con maestros con alumnos, hicimos de catálogos para trabajar la paz desde Casa, luego fortalecerla desde la escuela, desde casa haciendo la sobremesa sencillamente, platicando con los niños, evitando el uso de videojuegos de muerte o hacer daño, evitando corridos con mensaje vulgar que están dañando la mentalidad fe los jóvenes”, Víctor Manuel Aispuro Chaidez, director de la Escuela Primaria “Sócrates”.

Desde el inicio del conflicto han llegado a Sinaloa 6 mil 600 integrados por el Ejército, Élite de las Fuerzas Especiales, conocidos como “Murciélagos”, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

A un año de la violencia, los sinaloenses claman por la paz y por eso saldrán a marchar este domingo 7 de septiembre en Culiacán, para exigir un alto a la violencia y retomar su vida en paz.

