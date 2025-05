Se agudiza sequía en Sinaloa; cierran compuertas de 5 de las 11 presas en el estado

GENERANDO AUDIO...

La sequía en Sinaloa afecta las cosechas en el estado. Foto: Samuel Sánchez

La crisis por sequía se agudiza en Sinaloa. Debido al bajo nivel de agua que presentan las presas de Sinaloa (al 6.8% de su capacidad), la Conagua, a través de la Cuenca del Pacífico Norte, decidió cerrar las compuertas de 5 de las 11 presas que hay en el estado.

Se trata de las presas Aureliano Benassini Vizcarra, mejor conocida como “El Salto”, Luis Donaldo Colosio (Huites), Josefa Ortiz de Domínguez, Eustaquio Buelna y la Juan Guerrero Alcocer.

Agricultores se ven afectados por la falta de agua en Sinaloa

El cierre de las compuertas afecta principalmente a los productores de maíz que aún no levantan la cosecha; sin embargo, reconocen que es lo mejor para garantizar el agua para el consumo humano de la población.

“Claro que nos afecta a nosotros como productores, pero sabemos a lo que nos estamos ateniendo al momento de echar un cultivo. Los mismos módulos de riego son los que hacen la programación y son los que dicen cuánto te va a tocar; ya el productor es el que se arriesga a sacar adelante un producto, a sabiendas de que posiblemente no se podrá lograr”, comentó Jesús Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

El ciclo agrícola de 2025 ha sido muy complicado en Sinaloa, estado líder en producción de maíz en México.

Aunque se estimaba lograr una cosecha de al menos 2 millones de toneladas, 4 millones menos que el año anterior, la producción podría ser menor debido al panorama de sequía.

“Ahorita se establecieron alrededor de 200 mil hectáreas para el cultivo en el estado, pero con los rendimientos que estamos teniendo, difícilmente vamos a alcanzar la media. A lo mucho llegaremos a producir 2 millones, pero por los rendimientos que están saliendo ahorita, podemos andar alrededor de unos 800 mil o 700 mil”, añadió Jesús Rojo.

Por falta de agua, se perderán las cosechas en Sinaloa

Líderes agrícolas lamentan que ante la falta de agua para regar los cultivos, los maiceros perderán sus cosechas y tendrán que usarla como forraje.

“Muchos cultivos quedaron sin regarse bien e incluso muchos maiceros están empacando sus maíces, no van a alcanzar a trillar y lo van a usar para forraje, precisamente porque no alcanzaron a desarrollarse las plantas del trigo y de maíz como debería ser”, Miguel Ángel López Miranda, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en el Estado de Sinaloa

Los agricultores del estado exigieron a la Federación aceptar la declaratoria de emergencia por sequía para Sinaloa, de lo contrario las afectaciones serán mayores.

“Se requeriría que el Gobierno del estado llamara con tiempo de atención a la Federación para que se declarara zona de emergencia, porque nos urgen recursos adicionales, ya no tenemos Fonden, el fondo que se tenía en reserva para atender contingencias climatológicas como un huracán o sequía severas, como las que estamos viviendo; todo eso se acabó, no hay presupuesto. Hay una especie de autoengaño de las autoridades para no reconocer el contexto adverso que vivimos los productores y todas las familias campesinas de Sinaloa”, explicó Miguel Ángel López.

Se estima que esta entidad del país está viviendo una de sus peores crisis hídricas en los últimos 25 años. De producir hasta 11.6 toneladas de maíz por hectárea, este año, Sinaloa aportará menos de la tercera parte del maíz destinado para garantizar la alimentación de los mexicanos.

