Se cumplen 10 meses de violencia en Sinaloa con mil 590 asesinatos

La ola de violencia que vive Sinaloa cumple ya 10 meses. La guerra entre dos facciones de un grupo delictivo, ha dejado más de mil 590 asesinatos en la entidad.

Sólo en lo que va del mes de julio suman 57 homicidios dolosos.

Datos de la Fiscalía General del estado señalan que del 9 de septiembre del 2024 al día de hoy, han sido asesinados 42 agentes de distintas corporaciones policiacas en Sinaloa.

La violencia también alcanzó el interior del Penal de Aguaruto en Culiacán, donde reos que pertenecen a diferentes bandos han protagonizado varias riñas con internos asesinados y lesionados.

Las víctimas colaterales también son parte del saldo sangriento, pues la refriega ha cobrado la vida de niños, adolescentes, padres de familia, adultos mayores y población civil de prácticamente todas las edades.

“Están avanzando en diferentes acciones las fuerzas armadas, en los decomisos, en las aprehensiones, en general. No obstante no hemos terminado de acabar con los delitos y nos quedan delitos de alto impacto, como el caso de homicidios dolosos que nos siguen preocupando mucho, el robo de carros de marzo a junio y lo que va a julio lo hemos venido disminuyendo de manera importante, pero no lo suficiente para que llegue a ese mínimo que normalmente sigue la sociedad”, asegura Rubén Rocha Moya, gobernador de la entidad.

Violencia en Sinaloa causa estragos a la economía

Esta ola violenta también genera daños significativos a la economía del estado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa confirmó que las pérdidas económicas en los últimos 10 meses, superan los 30 mil millones de pesos.

Y según las cifras del IMSS, la entidad ha perdido más de 15 mil 700 empleos formales y alrededor de 7 mil empleadores han dejado de operar.

“Exhortamos de nueva cuenta a las autoridades a reconsiderar con urgencia la entrega de apoyos fiscales y condonaciones de cuotas del Seguro Social y otras que hoy están asfixiando a las empresas quesiguen de pie. Desde el primer mes hemos estado pidiendo nosotros el diferir, pero hoy les digo que eso se acabó, ya no pedimos diferir, pedimos condonar, y si se fijan, a oídos sordos del mismo gobierno para apoyarnos, la misma sociedad ya no se registra, ya no paga, ya está tomando la justicia por la propia mano… y quienes son los perjudicados los colaboradores que se quedan sin una protección de la seguridad”, asegura Marta Reyes Zazueya, presidenta de la Coparmex en Sinaloa.

Mientras, la población ha aprendido a vivir con esas condiciones, pues evita salir en horarios nocturnos después de las 9 de la noche.

Durante junio, Sinaloa ocupó el primer lugar nacional en homicidios dolosos, con 207 víctimas.

El reciente despliegue de 400 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad en los municipios de Navolato y Elota, no ha sido suficiente.

Entre los resultados obtenidos en estos 10 meses, se ha logrado la detención de mil 393 personas, así como el aseguramiento de 2 mil 584 armas de fuego, 58 mil 712 kilos de droga, así como la destrucción de 87 laboratorios clandestinos.

Sin embargo, el delito de homicidio doloso se mantiene en cifras alarmantes.