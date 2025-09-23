Operativo en Culiacán: hombre se atrinchera y denuncia en TikTok secuestro de familiares

GENERANDO AUDIO...

Operativo en la ciudad de Culiacán se viralizó en redes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ayer lunes, un habitante de Culiacán, Sinaloa, transmitió durante varias horas un operativo policial que se llevó a cabo en la colonia Bugambilias. Los reportes mencionan que el sujeto se atrincheró en su domicilio mientras realizaba un live que se viralizó en TikTok.

Transmisión de operativo policial se viraliza en TikTok

Alrededor de las 6 de la tarde, un sujeto comenzó a transmitir en TikTok desde el interior de su casa en la privada Santa Sofía, en la colonia Bugambilias. Las imágenes muestran un vehículo de la Policía Estatal junto a elementos armados de la corporación de seguridad.

El individuo de la transmisión aseguró ante la cámara que su hermano y su cuñada habían sido secuestrados 15 minutos antes de que comenzara el operativo en la privada. También mencionó que estaba encerrado en su casa junto a su hijo y una señora que le ayudaba con el aseo y añadió que si le pasaba algo era culpa del Gobierno.

[TE PUEDE INTERESAR: Mujer vestida de enfermera es detenida tras intentar matar a paciente en hospital]

Aunque el live duró varias horas, en redes sociales sólo se encuentran algunos fragmentos del material que originalmente se difundió a través de TikTok.

Sobre el operativo del día de ayer en la ciudad de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa sólo mencionó que el Grupo Interinstitucional realizó recorridos de vigilancia y acciones preventivas en la colonia Bugambilias, en el fraccionamiento Santa Sofía, y estas acciones no representan un riesgo para los ciudadanos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]