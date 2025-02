Secuestran a Jesús Antonio Hernández, chef en Mazatlán, Sinaloa; temen por su vida

Familiares y amigos buscan a Jesús Antonio Hernández Ruiz, un chef de Mazatlán, Sinaloa, quien fue privado de la libertad, en su domicilio, por sujetos armados el pasado 13 de febrero.

Su familia accedió a una entrevista con Uno TV. Por temor a alguna represalia, prefirieron hablar con este medio mediante una llamada telefónica para resguardar su identidad.

Los familiares dejaron en claro que no buscan culpables, lo único que “le piden a Dios todos los días” es el pronto regreso de un padre de familia, que tiene a una niña de 2 años de edad esperando por él.

Personas cercanas a Jesús Antonio Hernández Ruiz consideran que el grupo armado que irrumpió en su domicilio, ubicado en Fovissste Jabalíes, no iba por él, sino por otras personas, pero, al no encontrarlas, decidieron llevárselo a la fuerza.

“Si en realidad ellos lo investigaron, vieron sus cosas, sabrán que él no es culpable. Sabrán que es una buena persona, que es inocente, que él no tiene absolutamente nada que ver con lo que están buscando” , mencionó uno de sus familiares.

Los familiares de la víctima, quien trabaja como chef en un conocido restaurante de carnes asadas en Mazatlán, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por su desaparición, pero hasta el momento no existen avances en las investigaciones del caso.

“Le hemos pedido a las autoridades su ayuda para que Jesús Antonio regrese. Nosotros no queremos culpables. Somos una familia de bien, no tenemos problemas, no nos interesa saber nada, lo único que queremos es que él esté bien y pueda regresar a casa con su familia, nada más”, expresó una persona cercana al chef.