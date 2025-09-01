Secuestran a José Ramiro García, síndico de Aguaruto

GENERANDO AUDIO...

José Ramiro García, síndico de Aguaruto. Foto: FGE Sinaloa

Autoridades del estado de Sinaloa activaron la ficha de búsqueda para localizar a José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, a quien levantaron el día de ayer en el municipio de Culiacán, mientras trabajaba en un negocio de mariscos. El gobierno municipal confía en que las autoridades podrán liberarlo para que regrese a salvo con su familia.

Buscan a José Ramiro García, síndico de Aguaruto secuestrado el fin de semana

De acuerdo con la información de la ficha de búsqueda, a José Ramiro García lo secuestraron ayer domingo por la tarde, mientras se encontraba laborando en “El Pirata”, un establecimiento dedicado a la venta de mariscos, ubicado en la sindicatura de Aguaruto.

Alrededor de las 16:45, un grupo de sujetos armados ingresó al negocio y se llevó por la fuerza al síndico de Aguaruto. Hasta el momento se desconoce su paradero, aunque las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para encontrarlo.

[TE PUEDE INTERESAR: Dejan 4 muertos balaceras en hospitales de Culiacán]

Durante la noche del domingo, el Ayuntamiento de Culiacán publicó un comunicado para informar que se desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del funcionario municipal, mientras que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Tránsito atienden a los familiares para darles asesoría e interpongan una denuncia ante la Fiscalía.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]