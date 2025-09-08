Sequía y extorsiones golpean al campo en Sinaloa: producción de maíz cae casi 70%

GENERANDO AUDIO...

Fotos: cuartoscuro

El campo de Sinaloa atraviesa una crisis sin precedentes. En entrevista en el espacio A las nueve en Uno con Pablo Valdés y Juan Rivas, Juan Carlos Anaya Castellanos, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, reveló que la combinación de sequía y extorsiones ha desplomado la producción de maíz: pasó de 6.4 millones de toneladas a solo 1.8 o 2 millones, es decir, una caída de casi 70% en este ciclo agrícola.

El especialista advirtió que, aunque la violencia existe en la región, el principal factor de la caída agrícola ha sido la falta de agua. Aun así, la situación se agrava con la presencia de extorsiones, robos y cobros de derecho de piso que afectan directamente a productores, transportistas y empresas.

Sinaloa, el granero bajo presión por sequía y violencia

Anaya señaló que Sinaloa, además de maíz, es líder en la producción y exportación de tomate y mango, reconocidos por su calidad. Sin embargo, la crisis hídrica y el crecimiento de la delincuencia organizada encarecen los costos de transporte y elevan los precios de los alimentos.

Los agricultores enfrentan cobros ilegales para poder mover sus cosechas por camión o ferrocarril. Incluso, hubo casos de trenes que llegaron vacíos por robos en ruta. Esto obligó a reforzar la seguridad con la Guardia Nacional, afectando la logística de granos.

Extorsiones elevan costos e impactan la inflación

El director del GCMA explicó que las extorsiones no siguen un porcentaje fijo, pero en la práctica representan un “impuesto” ilegal que encarece los productos entre 10 y 15%, lo que se refleja en la canasta básica y la inflación nacional.

Aunque los mercados internacionales mantienen la confianza en productos sinaloenses por su calidad, los productores locales viven bajo presión. Las manifestaciones recientes, dijo Anaya, reflejan la falta de seguridad y certeza jurídica en zonas como Culiacán, donde se reportan cada vez más homicidios y actos de violencia.

En medio de la crisis, el llamado de los agricultores es claro: sin agua ni seguridad, el “granero de México” corre el riesgo de seguir perdiendo competitividad y estabilidad.