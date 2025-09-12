Sin grito: cancelan Fiestas Patrias en San Ignacio, Sinaloa, por inseguridad 

GENERANDO AUDIO...

No para la violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El municipio de San Ignacio, Sinaloa, anunció que se cancelan los festejos del Grito de Independencia y el desfile cívico del 16 de septiembre, debido a la inseguridad en la zona. El ayuntamiento informó que la prioridad es garantizar la seguridad de las familias del municipio.

Cancelan Grito de Independencia en San Ignacio, Sinaloa

Ayer jueves, el Gobierno municipal de San Ignacio publicó un comunicado para informar a los ciudadanos que este año no hay condiciones para garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos patrios y, por este motivo, se cancelan las celebraciones.

“Sabemos que estas celebraciones son una tradición muy querida, un espacio para convivir y honrar nuestra historia, sin embargo, en este momento no existen las condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con la alegría, tranquilidad y seguridad que todos merecemos”.

Medios locales reportan que la noche del 10 de septiembre un grupo de personas armadas secuestró a un elemento de la Policía Municipal en San Ignacio. El oficial estaba fuera de labores cuando ocurrió el levantón.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha confirmado la información. Tampoco se sabe si el presunto secuestro del policía municipal influyó en la decisión de cancelar los festejos.

La semana pasada los organizadores del Palenque de Culiacán informaron que la edición 2025 también se cancela debido a la inseguridad en Sinaloa. Este es el segundo año consecutivo en que no se realiza el palenque debido a la falta de condiciones de seguridad para realizar el evento.

A pesar de la inseguridad, sí habrá Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa

A pesar de que hace unos días los ciudadanos Salieron a las calles de Culiacán para exigir un alto a la violencia, el Gobierno de Sinaloa confirmó esta semana que sí habrán festejos patrios en la capital del estado y se contará con la presencia de Miguel Bosé, Marisela, además de El Coyote y su Banda.

Feliciano Castro Meléndrez, secretario general de Gobierno, informó que se desplegará un operativo de seguridad en Culiacán y los demás municipios, que estará conformado por las tres órdenes de Gobierno para brindar protección y resguardo a la ciudadanía.

