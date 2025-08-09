Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa tras la captura del “Mayo”; saldo de 1,652 homicidios

GENERANDO AUDIO...

Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Este 9 de agosto se cumplen 11 meses desde que comenzó la ola de violencia en el estado de Sinaloa, conflicto originado por la captura de Ismael “Mayo” Zambada y la lucha interna en el Cártel de Sinaloa entre dos facciones: “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Las cifras oficiales indican un saldo de mil 652 homicidios y mil 174 desaparecidos.

Ola de violencia ha dejado mil 652 homicidios y mil 174 desaparecidos en Sinaloa

Los datos oficiales más recientes del Reporte de Incidencia del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizado hasta junio de 2025, menciona que se han registrado mil 652 homicidios en Sinaloa desde que comenzó la ola de violencia en septiembre pasado. De este total, mil 208 son dolosos.

En septiembre de 2024 se registraron 144 homicidios, y desde entonces la cifra no baja de los 150 casos por mes. Hasta el momento, el mes más violento ha sido junio de 2025, con 200 homicidios, 156 de ellos fueron dolosos.

Homicidios

Septiembre 2024: 144

144 Octubre 2024: 187

187 Noviembre 2024: 164

164 Diciembre 2024: 161

161 Enero 2025: 151

151 Febrero 2025: 151

151 Marzo 2025: 156

156 Abril 2025: 150

150 Mayo 2025: 188

188 Junio 2025 : 200

: 200 TOTAL: mil 652

Homicidios dolosos

Septiembre 2024: 103

103 Octubre 2024: 141

141 Noviembre 2024: 130

130 Diciembre 2024: 119

119 Enero 2025: 108

108 Febrero 2025: 102

102 Marzo 2025: 109

109 Abril 2025: 100

100 Mayo 2025: 140

140 Junio 2025 : 156

: 156 TOTAL: mil 208

Más de 900 homicidios en Sinaloa de enero a junio de 2025

La violencia también se ha disparado durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado. De enero a junio de 2024 se contabilizaron 588 homicidios (235 dolosos); este año, la cifra aumentó a 996 (715 dolosos).

Mil 174 desaparecidos en Sinaloa del 9 de septiembre de 2024 al 8 de agosto de 2025

Respecto a la cifra de desaparecidos en Sinaloa, la consulta pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cuenta con mil 174 registros desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025.

Pérdidas por 36 mil millones de pesos: Coparmex

A un año del repunte de violencia en Sinaloa, las consecuencias económicas se han agravado, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el estado, la llamada “narcopandemia” ha provocado pérdidas por 36 mil millones de pesos, además de una drástica caída en empleos y empresas activas.

De acuerdo con Martha Reyes Zazueta, presidenta estatal de Coparmex, las cifras son alarmantes:

36 mil millones de pesos en pérdidas

7 mil empleadores menos

36 mil empleos perdidos

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]