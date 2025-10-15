Sinaloa escala al segundo lugar nacional en creación de empleo: Concanaco

GENERANDO AUDIO...

Sinaloa destaca por la creación de empleo, dice Concanaco. Fotos: Cuartoscuro

El repunte de la economía en Sinaloa es considerado positivo por los agremiados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). De acuerdo con cifras del IMSS, la entidad se ubicó en el segundo lugar nacional en generación de nuevos empleos durante septiembre.

Impulso económico y generación de empleo en Sinaloa

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, indicó que este repunte refleja un mayor impulso a la economía que beneficia a la población. Destacó que el crecimiento en la economía formal representa un valor agregado frente a la situación nacional, donde predomina la economía informal.

“Siempre la inversión pública o privada va a ser positiva, de hecho cuando hay inversión pública, sobre todo en infraestructura, hay un crecimiento de algo que se va a quedar en el inventario de la entidad”, explicó De la Torre durante su visita a Culiacán.

Aumento de inversión privada y desarrollo en Sinaloa

El dirigente resaltó que el aumento en inversión privada en Sinaloa y específicamente en Culiacán es un indicador de que se están ejecutando políticas que fortalecen la economía local. La inversión, detalló, contribuye a consolidar infraestructura y servicios que perduran en la entidad.

Programa “Viernes Muy Mexicano” para fortalecer el comercio

Durante la visita, Concanaco Servytur presentó el programa “Viernes Muy Mexicano”, iniciativa que busca impulsar el consumo interno y apoyar a negocios locales.

El próximo evento en Sinaloa se realizará el 31 de octubre, ofreciendo promociones, descuentos y experiencias locales, con el objetivo de dinamizar la economía y fomentar el comercio en la región.

