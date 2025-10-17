GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Sinaloa inauguró la primera etapa del Mazatlán Logistics Center (MLC), un proyecto que transformará al puerto en un polo estratégico para la logística y la industria en México. Con una inversión total que superará los 24 mil millones de pesos al concluir sus tres fases, el complejo generará más de 25 mil empleos directos e indirectos.

El secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas, asistió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya a la ceremonia inaugural de esta primera etapa, que abarca 80.7 hectáreas con 81 lotes industriales, de los cuales 68 ya fueron vendidos. Entre las obras clave destacan un puente de retorno que conecta el parque con la autopista, la urbanización del recinto, el Centro de Distribución de Paquetexpress y un Recinto Fiscalizado Estratégico, que facilitará operaciones de exportación más ágiles.

Mazatlán se consolida como eje logístico del Pacífico mexicano

Durante el evento, Ricardo Velarde destacó la ubicación estratégica del puerto, con conexión directa hacia Asia y el este de Estados Unidos, lo que proyecta a Sinaloa como un hub logístico global. “Esta primera etapa consolida un proyecto que transformará Mazatlán, generando empleo, bienestar y desarrollo económico para nuestra gente”, afirmó.

El MLC abarcará 197 hectáreas en sus tres fases, con 274 lotes urbanizados y naves industriales para almacenaje, distribución e industria ligera. Además, incorpora infraestructura moderna, tecnología avanzada y seguridad integral, fortaleciendo la competitividad del estado ante el auge del nearshoring.

Inversión histórica y respaldo empresarial

De acuerdo con el IMCO, Sinaloa se mantiene entre los 10 estados más atractivos del país para la relocalización industrial, gracias a su conectividad, capital humano e infraestructura. En esta administración, el estado ha captado más de 114 mil millones de pesos en inversión privada.

El presidente de Grupo ARHE, Juan José Arellano, recordó que el proyecto nació en 2010 y que la apertura de la carretera Mazatlán-Durango fue clave para conectar el puerto con el este de Estados Unidos y los principales centros de distribución del país.

Por su parte, la alcaldesa Estrella Palacios subrayó que el MLC forma parte del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando que Mazatlán “es una ciudad moderna, competitiva y preparada para el futuro”.

Con esta inauguración, Mazatlán deja de ser solo un destino turístico y se consolida como un centro logístico-industrial clave para el crecimiento económico nacional.