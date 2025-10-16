Suspenden clases en 7 municipios de Sinaloa por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Nuevamente suspenden clases en Sinaloa por mal clima. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ante los pronósticos de fuertes lluvias para este jueves 16 de octubre, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, por recomendación del Instituto Estatal de Protección Civil, suspendió clases en siete municipios del sur de Sinaloa durante el turno matutino.

Suspenden clases en 7 municipios de Sinaloa

Este jueves no habrá clases por las condiciones climatológicas en instituciones educativas de los municipios de: Mazatlán, Elota, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Rosario y Escuinapa.

Se pide a docentes, estudiantes y población en general mantenerse en casa y evitar el cruce de ríos o arroyos antes las fuertes precipitaciones pluviales que se esperan para este jueves.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para este jueves fuertes lluvias de entre 25 y 50 milímetros, ocasionadas por la influencia de humedad tropical y una zona de baja presión con probabilidad ciclónica en el Pacífico Mexicano.

La Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente, en el sur de la entidad, también anunciaron su suspensión de clases a consecuencia de las lluvias.