Se suspenden las clases en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Derivado de los efectos del ciclón post-tropical Lorena, la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó la suspensión de clases en cinco municipios en el turno matutino, este viernes 5 de septiembre. Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado si la medida se extenderá para los alumnos del turno vespertino.

Suspenden clases por Lorena en Sinaloa

La suspensión de clases aplica para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Juan José Ríos, y fue tomada con base en las recomendaciones de Protección Civil, debido al pronóstico de lluvias intensas en la región.

Por otra parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa también anunció la suspensión de clases este viernes, en las unidades académicas que se ubican en los municipios ya mencionados.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, Lorena podría generar acumulados de hasta 150 milímetros de lluvia, rachas de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta 2.5 metros en las costas de la entidad.

En el municipio de Ahome, las autoridades habilitaron 107 refugios temporales para atender a la población en caso de presentarse una emergencia.

