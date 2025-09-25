Suspenden clases en cuatro municipios de Sinaloa por pronóstico de lluvias

GENERANDO AUDIO...

Se suspenden las clases en cuatro municipios de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Por recomendación de Protección Civil ante el pronóstico de lluvia en Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) suspendió clases en los municipios de Culiacán, Eldorado, Navolato y Elota.

Suspende clases en cuatro municipios de Sinaloa

Este jueves por la mañana la SEPyC de Sinaloa publicó un comunicado para informar sobre la suspensión de clases en cuatro municipios: Culiacán, Eldorado, Navolato y Elota. La medida aplica para los estudiantes del turno matutino y de momento se desconoce si se extenderá para el turno vespertino.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) también tomó las mismas precauciones en los planteles escolares que se ubican en los municipios ya mencionados. De igual forma, el anuncio es para el turno matutino y se recomienda estar al pendiente de la información que se difunda en sus redes oficiales.

El pronóstico de Protección Civil menciona que por la interacción de un canal de baja presión con el monzón mexicano se presentarán lluvias moderadas (de 5 a 25 mm) en los municipios de: Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

También se esperan lluvias ligeras (de 0.1 a 5 mm) en Choix, Badiraguato, Navolato y Cosalá. En el resto de los municipios, la probabilidad de precipitaciones podría aumentar por la tarde.

