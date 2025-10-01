Suspenden clases en Mazatlán y Escuinapa tras fuertes lluvias

GENERANDO AUDIO...

Suspenden clases en Mazatlán y Escuinapa. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Este 1 de octubre, la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (SEPyC) emitió el Aviso No.006, donde informó que por recomendación de Protección Civil y ante el pronóstico de lluvias persistentes, se suspenden las actividades escolares del turno matutino en los municipios de Mazatlán y Escuinapa.

El comunicado oficial señaló que la decisión se adoptó con base en el pronóstico meteorológico vigente, donde las condiciones de precipitación prevalecen en la zona. La suspensión aplica únicamente para el turno matutino de las escuelas, por lo que las clases vespertinas o nocturnas podrán mantenerse.

Contexto y posibles impactos

La medida preventiva busca salvaguardar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo, pues las lluvias pueden provocar inundaciones puntuales, calles anegadas o interrupciones en el transporte escolar. En estas circunstancias, resulta importante que padres, maestros y autoridades locales coordinen mecanismos de vigilancia, comunicación y apoyo logístico.

Observaciones y tendencias

El clima de Mazatlán ha sido variable, con cielos parcialmente nublados o tormentas intermitentes

Las temperaturas continúan siendo cálidas en el día, lo cual es típico para esta época, pero la humedad elevada, puede hacer que la sensación térmica sea más incómoda

El pronóstico de lluvias continuas justifica medidas preventivas de suspensión escolar, especialmente si se considera el riesgo de acumulación de agua o inconvenientes en el transporte

Recomendaciones para la población

Mantenerse informados a través de medios oficiales de Protección Civil y SEPyC

Evitar tránsito innecesario durante las horas de lluvia intensa, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones

Preparar rutas alternas si se requiere movilización, ya que algunas vialidades podrán estar afectadas

Atender alertas locales, como posibles tormentas eléctricas o acumulaciones de agua en calles

Asegurar comunicaciones escolares, para coordinar reposiciones de clases o informar a padres y alumnos

Las autoridades educativas y de Protección Civil hacen un llamado a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales y seguir las indicaciones correspondientes.

Mazatlán continúa en constante vigilancia de las condiciones meteorológicas, a la espera de que cualquier decisión sobre las actividades escolares sea informada con la debida anticipación.

