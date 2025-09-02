Suspenden clases en Villa Juárez, Navolato, por balaceras

GENERANDO AUDIO...

Reportaron balaceras esta mañana en Villa Juárez, Sinaloa. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Ante las balaceras que se registraron la mañana de este martes en Villa Juárez, Navolato, instituciones educativas de esta sindicatura tomaron la decisión de suspender clases este martes.

Suspenden clases en Villa Juárez por balaceras este martes

Por medio de un comunicado que se difunde en redes sociales la Escuela Secundaria Técnica Número 51 informó que hoy no habrá clases en el plantel educativo para salvaguardar la integridad de los estudiantes y personal docente.

El mensaje publicado dice:

“Estimadas(os) madres, padres, tutores de familia, alumnos y personal educativo, se informa que con el objetivo de salvaguardar la integridad y asegurar su tranquilidad, se tomó la decisión de suspender clases hoy martes 02 de septiembre”.

En videos que se difunden en redes sociales se escuchan fuertes estruendos de balas, provocados por lo que sería un fuerte enfrentamiento entre grupos armados en la zona.

🚨 Culiacán. No fue la alarma sino los tremendos balazos lo que despertó a los habitantes de Villa Juárez este martes 2 de septiembre.*



Al momento (7:00 hrs) reportan que las detonaciones ya cesaron. pic.twitter.com/yQW4MM0ss2 — Contacto Revista (@ContactoRevist) September 2, 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa informó que tras los reportes de ataques en la sindicatura de Villa Juárez, el Grupo Interinstitucional implementó un despliegue en la zona. Hasta el momento no hay un reporte sobre personas lesionadas o abatidas.





