Desaparece Karla Arlette Acevedo tras salir de la universidad en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Ficha de búsqueda de Karla Arlette Acevedo. Foto: FGE Sinaloa

En el puerto de Mazatlán se reporta un nuevo caso de desaparición. Se trata de Karla Arlette Acevedo Romero, joven de 20 años y estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango, a quien vieron por última vez tras salir de clases.

Buscan a Karla Arlette Acevedo, desaparecida en Mazatlán, Sinaloa

El colectivo de buscadoras “Por las Voces sin Justicia” pidió ayuda para encontrar a la estudiante Karla Arlette. El pasado 15 de octubre, la joven salió de clases en la Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán, y desde entonces se desconoce su paradero.

La ficha de Karla Arlette menciona que tiene 20 años, mide 1.63 metros, es de tez morena clara, complexión delgada, ojos color café, cabello negro lacio; no tiene tatuajes y cuenta con una cicatriz en el tobillo izquierdo.

Familiares y colectivos de buscadoras piden ayuda a la ciudadanía para que proporcionen cualquier información que ayude a encontrar a la joven estudiante.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

En días recientes, los medios de comunicación han informado sobre un par de casos de desaparición que también ocurrieron en Mazatlán. El 5 de octubre, el joven Carlos Emilio Galván desapareció tras ir al baño en el bar Terraza Valentino de la Zona Dorada.

Más recientemente, el 14 de octubre, Corazones Unidos por una Misma Causa A.C. denunció el secuestro de María de los Ángeles Valenzuela, madre buscadora e integrante del colectivo. De acuerdo con el reporte, sujetos armados se la llevaron en un vehículo color blanco.