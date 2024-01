¡Entre todos lo ayudaron! Taquero “Don Churras” se viraliza por no tener clientes y ahora es un éxito

De la noche a la mañana, “Don Churras” se convirtió en el taquero más popular de Culiacán, Sinaloa. Una publicación en Facebook mencionó que el señor de la tercera edad no tenía clientes, y esto fue suficiente para despertar la solidaridad de los “Culichis”.

Ly Ly Beltran compartió en Facebook que visitó un puesto de tacos bastante solitario, en el centro de Culiacán. El negocio era atendido por un señor que no recibía mucha gente, pero era muy amable con las personas que se acercaban a comprarle. Además, la comida estaba muy sabrosa.

“A veces nos dejamos guiar por el lugar, que esté elegante o caro, y dejamos de consumir con personas que luchan día a día (…) De preguntona le dije, señor, ¿llega mucha gente? Me dijo no, pero Dios me ayuda”.

Publicó Ly Ly Beltran