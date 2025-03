Veladoras y flores en memoria de Danna Sofía, estudiante asesinada en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

En Culiacán, sigue la violancia. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Sinaloa, a las afueras de la secundaria Federal 4 “Pablo de Villavicencio”, localizada en Culiacán, compañeros de clases y docentes hicieron un altar con flores, veladoras y fotografías en honor a Danna Sofía, adolescente de 12 años asesinada.

¿Qué se sabe del caso de Danna en Culiacán?

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, el pasado lunes 24 de marzo de 2025, a las 16:52 horas, se reportó el fallecimiento de Danna “N”, de 12 años de edad, en una clínica de la ciudad de Culiacán.

Según el testimonio de la familia, el incidente ocurrió mientras circulaban en su vehículo por la colonia Revolución, cuando fueron interceptados por tres automóviles en los que viajaban sujetos armados. Al intentar ponerse a salvo dando marcha atrás, los agresores abrieron fuego contra ellos.

Tras los disparos, los responsables huyeron del lugar a bordo de los sus vehículos. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Región Centro, para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Esta mañana, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, lamentó el crimen y dijo que la ciudadanía puede tener la certeza de que este caso no quedará impune.

Señaló que el día del asesinato de Danna Sofía, se recibieron reportes sobre detonaciones de arma de fuego al oriente de la ciudad, pero, al acudir, el personal no confirmó ninguna situación de violencia, dijo Hernández Valenzuela.

Aseguró que tuvieron conocimiento de este caso hasta que la clínica donde fue internada la menor de edad reportó su ingreso.

“Lamentamos que esto ocurra como secretaría de Seguridad Pública, que cada vida se pierda entre grupos de la delincuencia y en la que las autoridades no están comprometidas y ocupadas atendiendo. Tengan la certeza que este crimen no quedará impune, que la ciudad no tenga la certeza que muchas mujeres y hombres, a todas horas, están trabajando para darle a Sinaloa una paz duradera, permanente y por ello existe la coordinación entre las autoridades”.

“Sobre las condiciones cuando ocurrió este evento no las tenemos precisas como de la Secretaría de Seguridad Pública de que se recibió reportes de detonaciones al oriente de la ciudad de Culiacán, sin embargo, no se confirmó esta situación, se supo de la situación de la niña una vez que llegó junto con su familia a la clínica y a partir de ahí ya es Fiscalía General del Estado, ante quien ya rindió su respectiva declaración y que en todo caso pudiera dar detalles cuando termine la investigación”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gloria Himelda Félix Niebla, dijo que en conjunto con el DIF brindarán apoyo psicológico a la comunidad escolar de la secundaria Federal 4, donde cursaba el primer año la adolescente Danna Sofía.

Gloria Himelda Félix Nibla, tras lamentar este hecho, expresó que desde que tuvieron conocimiento del caso se comunicó con la directora del plantel, quien le confirmó que Danna Sofía era estudiante de este plantel educativo.

Mencionó que le notificó que el hermano de Danna Sofía, también, es estudiante de este plantel educativo, por lo que se le brindará apoyo psicológico, así como al resto de los compañeros de esta secundaria, quienes se encuentran afectados emocionalmente.

Precisó que tanto Danna Sofía como su hermano habían salido de la secundaria cuando ocurrió el hecho violento.

Además, que tienen conocimiento que el día de hoy será sepultada la menor de edad, por lo que esperarán un tiempo considerable para brindar este apoyo a los estudiantes y a su familia.

“No nada más es que vaya un psicólogo y los escuche, es todo un proceso desde el momento mismo de superar el duelo porque hay un duelo en la comunidad educativa y nos apoyamos con una tanatóloga, que es lo que hicimos con la escuela Sócrates y que todavía de manera permanente lo seguimos implementando. Ya se puso en contacto con autoridades de la Federal 4 para trabajar la parte emocional de los niños”.