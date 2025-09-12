“No hay nada que celebrar”: Coparmex cuestiona fiesta del Grito en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Sinaloa se prepara para celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre, pero entre los ciudadanos el sentimiento es distinto: más que festejo, hay miedo por la ola de violencia que golpea al estado.

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Marta Reyes, asegura que “no hay nada que celebrar” cuando las familias viven con temor diario.

“Nada que celebrar”, advierte Coparmex

En entrevista con Uno TV, Marta Reyes relató cómo la inseguridad transformó la vida en Sinaloa:

“Incertidumbre, angustia, estar siempre atentos a las noticias, no podemos escuchar música. Estamos atentos a que te digan que no te vayas por tal lugar porque hay una balacera. Esa percepción de miedo es todo el día”. Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa

La dirigente empresarial criticó que, mientras los ciudadanos limitan su vida a ir del trabajo a casa, el Gobierno estatal destine más de 16 millones de pesos a las Fiestas Patrias, que serán amenizadas por Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su Banda.

“Nada, no hay nada que celebrar, nada; sin embargo, vemos un Gobierno que quiere celebrar o quiere aparentar que todo está bien, pero no”. Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa

Millones para fiesta, pero falta seguridad

De acuerdo con Reyes, ese presupuesto equivale a más del 8% de lo que recibe el Instituto Sinaloense de Cultura, dinero que podría usarse para reforzar escuelas y proteger a los niños.

“Qué bonito sería que esos 16 millones lo que hubieran hecho es usarlo para levantar bardas en las escuelas. Los niños en lugar de estar viendo a su maestra están tirados en el piso escuchando balazos”. Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa

Además, recordó que la violencia ha expulsado a más de 7 mil empleadores de la región y que ese recurso serviría para rescatar empresas y apoyar a emprendedores.

Riesgo en medio de la multitud

La presidenta de Coparmex advirtió que el evento masivo plantea un riesgo mayor:

“Si no pudieron garantizar la seguridad en un hospital donde cuatro personas fueron baleadas, ahora imagínate donde hay una multitud”. Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa

La preocupación se incrementa ante el recuerdo de ataques recientes que han dejado a familias atrapadas en medio del fuego cruzado.

Un llamado directo al Gobierno federal

Marta Reyes también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Somos madres con nuestros niños, no se meta con nuestros niños. Queremos paz, queremos trabajar y desarrollar, eso pedimos por derecho”. Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa

El Grito en Sinaloa está listo para recibir a miles de asistentes, pero la pregunta que queda en el aire es si el Gobierno podrá garantizar la seguridad de la celebración.