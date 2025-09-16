Opaca violencia Grito en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Violencia opaca Grito de Independencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Una jornada de violencia en Sinaloa opacó la noche del Grito de Independencia, luego de que se registraran enfrentamientos armados, incendios y ataques en Culiacán y Navolato.

Ante el riesgo para la población, el gobernador Rubén Rocha Moya realizó la ceremonia a puerta cerrada.

Enfrentamientos en Sinaloa

De acuerdo con reportes, en la sindicatura de Culiacancito grupos armados irrumpieron con disparos, provocando que las familias abandonaran sus casas para resguardarse.

Además, se registraron incendios de negocios en distintos puntos de Culiacán y Navolato, mientras que en otro punto un enfrentamiento con la Marina dejó un civil muerto y ocho personas detenidas.

Las autoridades aseguraron vehículos y armas de alto calibre que fueron abandonados por los presuntos integrantes de los grupos delictivos.

Gobernador de Sinaloa modificó ceremonia del Grito

Frente a la ola de violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya decidió realizar el Grito de Independencia sin acceso al público, en un evento a puerta cerrada.

El mandatario lamentó que los hechos violentos marcaran la noche de las Fiestas Patrias, que en años anteriores congregaban a miles de sinaloenses en la explanada de Palacio de Gobierno.

Operativo dejó armas y vehículos asegurados

En los operativos desplegados tras los ataques se decomisaron varias unidades y armamento de alto poder. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre los grupos responsables ni sobre el destino de los detenidos.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que se mantendrán los operativos en la zona para garantizar la seguridad de la población durante el fin de semana patrio.

