Sigue violencia en Sinaloa: reportan balaceras, bloqueos y ataques en viviendas

Violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La violencia en Sinaloa continúa. Durante este jueves se reportaron balaceras, bloqueos a vialidades, robo de vehículos y ataques a viviendas en diversas comunidades de Navolato y otras zonas del estado del norte.

Entre las comunidades de Navolato donde se registraron los hechos violentos se encuentran:

Villa Juárez

El Limoncito

Altata

Bachimeto

Además, en esas zonas se reportó que grupos armados arrojaron objetos conocidos popularmente como “ponchallantas”.

En la sindicatura de Villa Juárez, fue localizado un inmueble rafagueado ubicado en la colonia Tierra y Libertad. Mientras que el municipio de Ahome, en Los Mochis, un hombre fue encontrado apuñalado a fuera de la Vicefiscalía Regional Zona Norte. De acuerdo con reportes, la víctima fue identificada como Isidro Antonio “L” de 40 años de edad.

Otro hecho violento se registró en Culiacán, en donde el cuerpo de un hombre que había sido privado de la libertad por un grupo armado, fue dejado atado de pies y manos en el Río Tamazula.

A la ola de violencia que se registra en Sinaloa, se sumó el hallazgo del cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío de Guasave.