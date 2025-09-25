Sigue violencia en Sinaloa: reportan balaceras, bloqueos y ataques en viviendas

| 17:55 | Redacción Uno TV | Uno TV
Violencia en Sinaloa
Violencia en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La violencia en Sinaloa continúa. Durante este jueves se reportaron balaceras, bloqueos a vialidades, robo de vehículos y ataques a viviendas en diversas comunidades de Navolato y otras zonas del estado del norte.

Entre las comunidades de Navolato donde se registraron los hechos violentos se encuentran:

  • Villa Juárez
  • El Limoncito
  • Altata
  • Bachimeto

[TE PUEDE INTERESAR: Sinaloa, Veracruz y Chihuahua concentran más secuestros en 2025]

Además, en esas zonas se reportó que grupos armados arrojaron objetos conocidos popularmente como “ponchallantas”.

En la sindicatura de Villa Juárez, fue localizado un inmueble rafagueado ubicado en la colonia Tierra y Libertad. Mientras que el municipio de Ahome, en Los Mochis, un hombre fue encontrado apuñalado a fuera de la Vicefiscalía Regional Zona Norte. De acuerdo con reportes, la víctima fue identificada como Isidro Antonio “L” de 40 años de edad.

[TE PUEDE INTERESAR: Ola de violencia en Sinaloa provoca desplazamiento masivo de familias]

Otro hecho violento se registró en Culiacán, en donde el cuerpo de un hombre que había sido privado de la libertad por un grupo armado, fue dejado atado de pies y manos en el Río Tamazula.

A la ola de violencia que se registra en Sinaloa, se sumó el hallazgo del cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en un terreno baldío de Guasave.

Te recomendamos:

Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025

Nacional

Pensionados del IMSS e ISSSTE: conozcan cuándo recibirán el aguinaldo 2025

Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex da 40 mil pesos: a quiénes y requisitos

Nacional

Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex da 40 mil pesos: a quiénes y requisitos

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo Inapam 2025?

Nacional

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el aguinaldo Inapam 2025?

Canifarma revira al Gobierno Federal: deben 14 mil millones de pesos

Salud

Canifarma revira al Gobierno Federal: deben 14 mil millones de pesos

Etiquetas: , ,