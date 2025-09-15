GENERANDO AUDIO...

Foto: Samuel Sánchez

En Altana, Sinaloa, lo que sería un fin de semana de descanso se convirtió en tragedia. Jesamel Rodríguez Zazueta, maestra de secundaria, esposa y madre de dos niñas, perdió la vida al quedar en medio de un enfrentamiento armado la noche del sábado 13 de septiembre.

Fin de semana violento en Sinaloa

Jesamel viajaba con su familia cuando su vehículo quedó atrapado en el fuego cruzado. En un último acto de amor, protegió a sus hijas, quienes resultaron ilesas.

Esa misma noche, el Gran Hotel de Altata fue incendiado y se registraron otros enfrentamientos en el municipio, dejando a la población en estado de alarma.

Reaccionan a muerte de maestra en Sinaloa

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad educativa y a la sociedad sinaloense. En redes sociales, alumnos, colegas y ciudadanos han expresado su indignación y exigido un alto a la violencia que sigue cobrando vidas de inocentes.

En la Escuela Secundaria Francisco Gil Leyva, donde impartía clases, Jesamel es recordada como una docente entregada a sus alumnos y apasionada por su vocación. Hoy, su familia y seres queridos enfrentan el dolor de su partida.