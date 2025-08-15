“¡Ya basta, queremos paz!”: convocan a marcha en Culiacán a un año de la violencia en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Empresarios, comerciantes y asociaciones civiles integrantes del Frente Ciudadano Primero Culiacán convocaron a la población a participar en la caminata por la paz y la seguridad pública bajo el lema “¡Ya basta, queremos paz!”.

La marcha se realizará el domingo 7 de septiembre, a las 8:30 horas, partiendo de La Lomita rumbo a la Catedral de Culiacán.

Exigen seguridad y fin a la impunidad en Sinaloa

La manifestación busca exigir a los tres niveles de Gobierno acciones concretas para frenar la violencia y combatir la impunidad, al cumplirse un año de la llamada “guerra en Sinaloa”.

Entre las demandas:

Reducir delitos de homicidio, desaparición, robo con violencia, extorsión y robo de vehículo

Duplicar el presupuesto para atención a desaparecidos y desplazados por violencia

Implementar programas de empleo temporal y generar 70 mil empleos formales

Proteger a jóvenes en riesgo de incorporarse al crimen organizado

Impulsar la cultura de la legalidad y la convivencia armónica

Voces del sector empresarial

Miguel Ángel Taniyama Ceballos, líder del Frente, aseguró que la marcha busca visibilizar el hartazgo social: “Somos más los buenos, tenemos que reconstruir nuestra ciudad y exigir que el Gobierno cumpla: seguridad, empleo y economía”.

Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que la violencia ha dejado 7 mil empleadores menos y la pérdida de 36 mil empleos en 11 meses: “Los sinaloenses no merecemos cumplir un año en violencia. Queremos recuperar escuelas, inversión y tranquilidad”.

Mientras que Óscar Sánchez Beltrán, de la Unión de Locatarios del Centro, denunció el cierre de 2 mil negocios y que 800 comerciantes han sido víctimas de la delincuencia.

A la convocatoria se suman Canirac, Culiacán Valiente, Vía Familia, la Alianza Mexicana de Abogados, el Colegio de Economistas, la Escuela Sócrates y figuras como el youtuber “El Currito”.

El llamado es claro: “¡Ya basta, queremos paz!”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]