“¡Ya basta, queremos paz!”: convocan a marcha en Culiacán a un año de la violencia en Sinaloa
Empresarios, comerciantes y asociaciones civiles integrantes del Frente Ciudadano Primero Culiacán convocaron a la población a participar en la caminata por la paz y la seguridad pública bajo el lema “¡Ya basta, queremos paz!”.
La marcha se realizará el domingo 7 de septiembre, a las 8:30 horas, partiendo de La Lomita rumbo a la Catedral de Culiacán.
[TE PODRÍAS INTERESAR: Violencia en Sinaloa: mil 723 muertos, mil 400 desaparecidos y 14 mil militares tras captura del “Mayo”]
Exigen seguridad y fin a la impunidad en Sinaloa
La manifestación busca exigir a los tres niveles de Gobierno acciones concretas para frenar la violencia y combatir la impunidad, al cumplirse un año de la llamada “guerra en Sinaloa”.
Entre las demandas:
- Reducir delitos de homicidio, desaparición, robo con violencia, extorsión y robo de vehículo
- Duplicar el presupuesto para atención a desaparecidos y desplazados por violencia
- Implementar programas de empleo temporal y generar 70 mil empleos formales
- Proteger a jóvenes en riesgo de incorporarse al crimen organizado
- Impulsar la cultura de la legalidad y la convivencia armónica
Voces del sector empresarial
Miguel Ángel Taniyama Ceballos, líder del Frente, aseguró que la marcha busca visibilizar el hartazgo social: “Somos más los buenos, tenemos que reconstruir nuestra ciudad y exigir que el Gobierno cumpla: seguridad, empleo y economía”.
Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, señaló que la violencia ha dejado 7 mil empleadores menos y la pérdida de 36 mil empleos en 11 meses: “Los sinaloenses no merecemos cumplir un año en violencia. Queremos recuperar escuelas, inversión y tranquilidad”.
Mientras que Óscar Sánchez Beltrán, de la Unión de Locatarios del Centro, denunció el cierre de 2 mil negocios y que 800 comerciantes han sido víctimas de la delincuencia.
A la convocatoria se suman Canirac, Culiacán Valiente, Vía Familia, la Alianza Mexicana de Abogados, el Colegio de Economistas, la Escuela Sócrates y figuras como el youtuber “El Currito”.
El llamado es claro: “¡Ya basta, queremos paz!”.