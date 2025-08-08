GENERANDO AUDIO...

Este jueves, el alcalde de Nogales, Sonora, informó mediante un video en redes que autoridades de Estados Unidos, le retiraron la visa. “El gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto”, dijo en el video Juan Francisco Gim.

Gim aseguró que el retiro de la visa es parte de “un proceso administrativo” y que las autoridades del país vecino no lo señalaron “absolutamente de nada indebido”.

“Sigo trabajando de manera normal (…), incluso participo en reuniones binacionales de temas de seguridad”, afirmó el alcalde.

Se trata del segundo funcionario mexicano al que se le cancela el documento migratorio tras el caso en mayo pasado de Marina de Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California. Ambos políticos son militantes del partido Morena.

En meses pasados, el gobierno estadounidense también ha sometido a revisión las visas de afamados músicos mexicanos como Grupo Firme, Julión Álvarez y Lorenzo de Monteclaro.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Una excepción fue el caso de los miembros del grupo musical Los Alegres del Barranco, a quienes se les canceló la visa en abril pasado, acusados de “glorificar” en sus conciertos la figura del capo narco Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado “organización terrorista extranjera” por Washington.