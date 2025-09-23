Alertan en Sonora por mensaje falso que promete hackear celulares en 10 segundos

GENERANDO AUDIO...

Invita a descargar un archivo llamado “Juntos por el Pueblo”. Foto: Getty Images

Autoridades del estado de Sonora alertaron por un mensaje falso que circula en plataformas como WhatsApp, en el que, al descargar un archivo, presuntamente, hackea el teléfono en 10 segundos.

La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora informó sobre las características del mensaje engañoso y brindó consejos para evitar ser víctima de ciberdelincuentes.

¿Qué se sabe del mensaje falso?

La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora lanzó una alerta sobre un mensaje falso que circula en redes sociales como WhatsApp.

En él se invita a descargar un archivo llamado “Juntos por el Pueblo”, el cual, supuestamente, hackea teléfonos en tan sólo 10 segundos.

La dependencia aclaró que no existe evidencia ni reportes que sustenten este mensaje, pero señaló que su difusión busca confundir a la ciudadanía y forma parte de campañas de desinformación digital.

Autoridades de Sonora piden no difundir cadenas falsas

Las autoridades exhortaron a la población a evitar compartir este tipo de cadenas sin verificar su autenticidad, ya que alimentan rumores y noticias falsas.

Recordaron que, aunque este archivo en particular no representa un riesgo comprobado, sí existen enlaces y documentos maliciosos capaces de vulnerar la seguridad de dispositivos móviles.

Generalmente, estos archivos se hacen pasar por imágenes, documentos o aplicaciones con el objetivo de robar información, instalar programas espía o tomar control de las cuentas de los usuarios.

Recomendaciones para protegerse

La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora emitió una serie de recomendaciones preventivas:

No abrir ni descargar archivos de remitentes desconocidos

Evitar compartir cadenas sin confirmar su veracidad

Instalar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus

Verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de reenviarla

La autoridad invitó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante rumores y desinformación digital, y recordó que cualquier persona puede solicitar orientación o realizar denuncias a través del teléfono 800 77 242 37 o mediante el correo reportes.ciber@sonora.gob.mx.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]