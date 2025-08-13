Aseguran 838 kilos de cristal en Sonora, ¡casi lo que pesa un auto compacto!

GENERANDO AUDIO...

El decomiso se llevó a cabo en San Luis Río Colorado. Foto: IA

En Sonora, autoridades del estado informaron del aseguramiento de 838 kilos de cristal, casi el equivalente al peso de un auto compacto.

Asimismo, se decomisaron 74 galones de 10 litros de posible metanfetamina líquida en las acciones realizadas en un puesto de revisión militar en San Luis Río Colorado.

Aseguran 838 kilos de cristal en Sonora; ¿qué se sabe?

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que, en un operativo coordinado entre instituciones oficiales, decomisaron 838 kilogramos de cristal.

Además, localizaron 74 galones de metanfetamina líquida durante el aseguramiento en el municipio de San Luis Río Colorado.

Operativo en retén militar en San Luis Río Colorado, Sonora

El operativo ocurrió en el puesto de revisión militar “Cucapah”, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron anomalías en un tractocamión Kenworth de color blanco, gracias a imágenes del equipo de rayos Gamma.

Al inspeccionar la carga, hallaron mil 863 paquetes de aproximadamente 450 gramos cada uno, con una sustancia granulada que dio positivo a clorhidrato de metanfetamina.

También, por separado, localizaron 74 galones de 10 litros con posible metanfetamina líquida.

El detenido y la ruta

El conductor, identificado como Almicar “N”, de 53 años y originario de Sinaloa, transportaba la droga desde Monterrey, Nuevo León, con destino a San Quintín, Baja California.

La droga, el vehículo y el detenido quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

¿Cuál es el peso de un auto compacto?

Este golpe a la delincuencia organizada evitó que más de 838 kilos de metanfetamina, equivalentes al peso de un auto compacto, llegaran a su destino final.

Cabe mencionar que páginas especializadas en la venta, así como de seguros para coches, señalan que el peso de un auto compacto oscila entre los 900 kilos y los mil 300 kilos.

Esto depende del vehículo, marca, modelo, versión e incluso las especificaciones técnicas relacionadas con su desempeño y operación del vehículo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]