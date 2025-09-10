Bombas Molotov halladas en escuela de Hermosillo estaban dirigidas a un taller mecánico

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades ya buscan a dos personas sospechosas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Tras el hallazgo de bombas molotov en una escuela de Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que abrió una carpeta de investigación.

En un comunicado, la corporación dio a conocer que los artefactos explosivos estaban dirigidos a un taller mecánico.

¿Qué se sabe del caso de las bombas molotov encontradas en una escuela de Hermosillo, Sonora?

La FGJES confirmó que las cuatro botellas de vidrio con gasolina encontradas en la primaria “Vicente Guerrero”, en Hermosillo, estaban dirigidas en realidad a un taller mecánico ubicado en la colonia El Ranchito.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un par de personas intentaron amedrentar al propietario de dicho negocio, quien ya había recibido amenazas y ataques previos.

Como menciona la dependencia, “en un momento huyeron a través de la barda de un plantel escolar”.

Al escapar por el muro de la primaria “Vicente Guerrero”, dejaron abandonadas las cuatro botellas y una mochila con los artefactos incendiarios improvisados.

“Se ha recopilado material audiovisual que corrobora estos hechos; los sujetos ya son buscados”, detalló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Así encontraron las bombas molotov en la escuela de Hermosillo

El hallazgo ocurrió la mañana del 9 de septiembre, alrededor de las 6:30 horas, cuando el intendente de la escuela detectó los objetos y avisó a las autoridades.

Ante esto, la Policía Municipal de Hermosillo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bomberos, Protección Civil, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), y peritos de la Fiscalía acudieron al lugar para asegurar la zona.

Como parte de las medidas de seguridad, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), suspendió clases de este martes y notificó a la comunidad escolar.

No había estudiantes en el plantel, ya que la hora de ingreso está programada a las 8:30, recalcaron las autoridades.

Las botellas y la mochila quedaron bajo resguardo pericial para su análisis químico y balístico.

Cabe mencionar que habitantes de la colonia señalaron que, en lo que va del año, se han registrado hechos similares contra negocios cercanos a la primaria.

La Fiscalía sonorense reiteró que continuará con las indagatorias hasta deslindar responsabilidades, subrayando que el objetivo nunca fue la comunidad escolar, aunque el plantel resultó afectado por el abandono de los artefactos.

