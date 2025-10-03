Detienen en Sonora a dueña de la Guardería ABC tras ser deportada por Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Han pasado 16 años del hecho. Foto: FGR

Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la Guardería ABC de Hermosillo, fue detenida este viernes 3 de octubre, en Sonora, tras haber sido deportada de Estados Unidos, donde se encontraba en calidad de prófuga.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue aprehendida en la frontera de Nogales, donde fue entregada a través de la garita fronteriza Dennis DeConcini, luego de diversas gestiones realizadas por el área de Asuntos Internacionales del organismo.

“Con relación a los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se procede para que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra por la comisión de dichos ilícitos”. FGR.

La imputada fue trasladada a la capital sonorense para ser ingresada en el Centro Femenil de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez.

¿De qué se le acusa a la dueña de guardería ABC?

A la dueña de la Guardería ABC, Sandra Lucía Téllez Nieves, se le acusa de responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde 49 niños murieron y más de 100 resultaron heridos, muchos con lesiones permanentes.

La imputación en su contra está relacionada con:

Delitos de homicidio culposo y lesiones , por la falta de medidas de seguridad y protección civil en la estancia infantil.

y , por la falta de medidas de seguridad y protección civil en la estancia infantil. Responsabilidad administrativa y penal, ya que, como dueña, tenía la obligación de garantizar que el inmueble contara con condiciones adecuadas de seguridad.

En 2016, un tribunal federal ratificó sentencias condenatorias contra varios implicados, incluyendo socios, funcionarios y dueños de la estancia. Sandra Lucía Téllez permanecía prófuga en Estados Unidos hasta su reciente deportación y captura.

