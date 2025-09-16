Cantó “A mi manera” y murió entre aplausos: conmoción en Sonora por muerte de maestro

GENERANDO AUDIO...

El video de su muerte ha conmocionado en redes. Foto: Getty Images/Ilustrativa

El maestro Luis Eduardo Bojórquez Huesca, también conocido como el “Profe Guayo”, murió mientras interpretaba la canción “A mi manera”, en la plaza de Magdalena de Kino, en el estado de Sonora.

El momento de su fallecimiento fue captado en video, el cual se ha viralizado y conmocionado a usuarios de redes sociales.

Cantó “A mi manera” y murió, ¿qué se sabe del fallecimiento del maestro en Sonora?

La grabación fue captada el sábado pasado, mientras el “Profe Guayo”, junto con su grupo musical “Unión San Francisco”, se presentaban durante las celebraciones de la Fiesta de San Francisco.

Como mencionan medios locales, el maestro Luis Eduardo Bojórquez Huesca era devoto de San Francisco.

En la grabación se aprecia que el “Profe Guayo”, de 61 años, cantaba “A mi manera”, sencillo muy conocido por la versión de Frank Sinatra.

Todo parecía estar bien, el maestro cantaba a todo pulmón, cuando, de pronto, empezó a tambalearse, por lo que decidió apoyarse sobre un teclado frente a él, hasta recargarse.

Este movimiento ocasionó los aplausos del público, entre quienes se encontraban sus familiares, como reportan algunas versiones.

Sin embargo, luego de unos segundos, el maestro Luis perdió la fuerza de sus piernas y se desvaneció. Antes de que cayera al suelo, una de las integrantes del conjunto musical logró sostenerlo e inmediatamente el resto de la banda se acercó a él.

¿De qué murió el maestro Luis Eduardo Bojórquez Huesca?

Trasciende que la muerte del “Profe Guayo” estaría relacionada con problemas cardiacos. De hecho, se ha dado a conocer que estaba por someterse a una cirugía a corazón abierto.

La muerte de Luis Eduardo Bojórquez Huesca causó conmoción entre la comunidad de Magdalena de Kino, en especial de quienes han sido sus alumnos y por la manera en la que falleció.

El maestro Luis, quien se jubiló como director de la secundaria “Eduardo Bojórquez”, plantel que lleva el nombre de su padre, fue velado este domingo en la Funeraria Ochoa.

Posteriormente, ayer lunes, se celebró una misa, con sus cenizas presentes, en la Parroquia Santa María Magdalena, informó el grupo musical “Unión San Francisco”.

