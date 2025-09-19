Detienen a boxeador por golpear y robar a policía municipal de Hermosillo

GENERANDO AUDIO...

Fue internado en el Cereso No. 1 de Hermosillo. Foto: FGJES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), detuvo a Manuel Jasae “N”, boxeador de 20 años, señalado como probable responsable de golpear, junto con un menor de edad, a un policía municipal de Hermosillo.

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con la FGJES, los hechos ocurrieron la madrugada del 14 de septiembre en la colonia Puerta Real, cuando una patrulla municipal detectó a tres jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Al intentar realizar una inspección, los jóvenes atacaron a golpes a los agentes.

Uno de los oficiales resultó con lesiones graves, entre ellas contusiones, laceraciones, una herida profunda en el mentón y desviación del tabique nasal.

Las imágenes del ataque circularon en redes sociales, mostrando cómo uno de los agresores golpeó y pateó en el rostro a un policía mientras estaba en el suelo.

Detención y proceso judicial

Agentes detuvieron en el lugar al menor de 17 años, quien ya enfrenta proceso judicial. Posteriormente, ejecutaron una orden de aprehensión contra Manuel Jasae ‘N’ y lo internaron en el Cereso No. 1 de Hermosillo.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó pruebas que calificaron las lesiones como ventajosas, al señalar que el acusado practicaba boxeo, actuó en grupo y aprovechó que el oficial estaba derribado, además de que le robó su celular.

Por lo tanto, el juez impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Asimismo, la Fiscalía indicó que se evalúa agregar el delito de corrupción de menores al adulto detenido, debido a que se encontraba bebiendo alcohol en compañía del adolescente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]