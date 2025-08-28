GENERANDO AUDIO...

Foto: Antonio López Moreno

José Víctor Guerrero González, quien fue secretario de Educación de Sonora durante el gobierno de Claudia Pavlovich (2015-2018), fue detenido este jueves 28 de agosto en Hermosillo por presuntos delitos relacionados con malos manejos del erario público.

La captura se realizó a las 2:04 horas tras ejecutarse una orden de aprehensión en su contra. Guerrero González fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y alrededor de las 4:30 horas fue trasladado al Centro de Readaptación Social número 1 de Hermosillo (CERESO), donde permanece actualmente.

Foto: SSPCMexico

Trayectoria de José Víctor Guerrero

El exfuncionario ocupó el cargo de secretario de Educación de Sonora del 2015 al 2018. Antes de ello, se desempeñó como subsecretario en la misma dependencia estatal. Durante su gestión, estuvo a cargo de políticas educativas y administración de recursos de dicha institución.

Foto: SSPCMexico

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre los cargos específicos ni sobre el proceso judicial que enfrentará Guerrero González. La detención se realiza en el marco de investigaciones por presunto mal manejo de recursos públicos durante su administración.

