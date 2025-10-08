Detienen en EE. UU. a exdirector de Protección Civil de Hermosillo por caso de Guardería ABC

GENERANDO AUDIO...

Está bajo la custodia de oficiales de ICE. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Roberto Copado Gutiérrez, quien laboraba como director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo, Sonora, durante el incendio de la Guardería ABC, en junio de 2009, fue detenido en Estados Unidos (EE. UU.).

Su captura trasciende luego de la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, dueña de la Guardería ABC, el pasado viernes 3 de octubre, en Sonora, tras haber sido deportada de EE. UU., donde se encontraba en calidad de prófuga.

¿Qué se sabe de la captura de Roberto Copado Gutiérrez?

Copado Gutiérrez fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en Arizona.

Al momento, como menciona la información de ICE, el exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo está detenido en el Centro de Detención Migratoria de Florence.

Exdirector de Protección Civil en Hermosillo y su relación con el incendio de la Guardería ABC

De acuerdo con medios locales, Roberto Copado Gutiérrez tiene una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión, derivada de su responsabilidad en la emisión de dictámenes y permisos de seguridad para guarderías y establecimientos.

Dichos documentos formaron parte del expediente judicial tras la tragedia del 5 de junio de 2009, en la que murieron 49 bebés.

El exfuncionario fue detenido en diciembre de ese año, acusado por homicidio culposo y lesiones culposas.

Sin embargo, continuó su proceso en libertad luego de pagar una fianza de 190 mil pesos, informó la periodista, Michelle Rivera, en entrevista con Gabriel Alvarado, abogado del colectivo “Manos Unidas por Nuestros Niños”.

Cabe mencionar que Roberto Copado Gutiérrez cuenta con una orden de reaprehensión vigente en México.

La detención del exdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo ocurre en un contexto de nuevas acciones judiciales relacionadas con el incendio de la Guardería ABC.

Sin embargo, a 16 años de la tragedia, padres de los menores fallecidos, así como sobrevivientes y sus familias, continúan exigiendo justicia a las autoridades.

Al momento, ninguna autoridad del estado de Sonora o del Gobierno de México ha dado a conocer si ya hay planes de extradición para Roberto Copado Gutiérrez.

