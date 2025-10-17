Fatal volcadura en Sonora deja seis muertos y una decena de lesionados

| 13:06 | Antonio López Moreno | Uno TV
Sonora Autobús
Foto: Antonio López Moreno

Un total de seis personas sin vida y una decena de heridos dejó un accidente en la carretera federal México 15, en Sonora, donde un autobús de pasajeros de la empresa Tufesa volcó a un costado de la rúa.

Accidente de camión de pasajeros en Sonora deja saldo de 6 muertos

El hecho se registró alrededor de las 5:40 horas de este 17 de octubre, a la altura del kilómetro 234. El camión salió del camino, impactando fuertemente contra el asfalto.

Debido a la gravedad del accidente, seis personas fallecieron, otros más resultaron con lesiones y muchos lograron abandonar el autobús tras romper las ventanas del mismo. Las autoridades estatales confirmaron que entre las seis víctimas estaban dos niñas y tres mujeres adultas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, socorristas de la Cruz Roja y policías, a fin de atender el incidente.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

“Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar”, puntualizó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Te recomendamos:

Detienen en EE. UU. a exdirector de Protección Civil de Hermosillo por caso de Guardería ABC

Sonora

Detienen en EE. UU. a exdirector de Protección Civil de Hermosillo por caso de Guardería ABC

Rehabilitan colector en Las Quintas; cierran vialidad tres semanas en Hermosillo

Sonora

Rehabilitan colector en Las Quintas; cierran vialidad tres semanas en Hermosillo

Detienen en Sonora a dueña de la Guardería ABC tras ser deportada por Estados Unidos

Sonora

Detienen en Sonora a dueña de la Guardería ABC tras ser deportada por Estados Unidos

Más de 160 colonias de Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua por turbiedad en El Molinito

Sonora

Más de 160 colonias de Hermosillo tendrán fallas en el servicio de agua por turbiedad en El Molinito

Etiquetas: ,