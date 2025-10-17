GENERANDO AUDIO...

Foto: Antonio López Moreno

Un total de seis personas sin vida y una decena de heridos dejó un accidente en la carretera federal México 15, en Sonora, donde un autobús de pasajeros de la empresa Tufesa volcó a un costado de la rúa.

Accidente de camión de pasajeros en Sonora deja saldo de 6 muertos

El hecho se registró alrededor de las 5:40 horas de este 17 de octubre, a la altura del kilómetro 234. El camión salió del camino, impactando fuertemente contra el asfalto.

Debido a la gravedad del accidente, seis personas fallecieron, otros más resultaron con lesiones y muchos lograron abandonar el autobús tras romper las ventanas del mismo. Las autoridades estatales confirmaron que entre las seis víctimas estaban dos niñas y tres mujeres adultas.

Al lugar arribaron elementos de emergencia, socorristas de la Cruz Roja y policías, a fin de atender el incidente.

“Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar”, puntualizó la Coordinación Estatal de Protección Civil.