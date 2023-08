Tras el feminicidio de Alma Lourdes, caso que causó gran indignación en el estado de Sonora, su familia difundió audios de la joven antes de ser asesinada en Cajeme.

En las grabaciones, la joven de 30 años narró a sus amigas del incidente que tuvo en la carnicería “Chihuahua”, negocio del que era gerente, con Hilario “N”, cliente del lugar, quien tenía dos semanas acosando a su hermana, una de las empleadas.

En redes sociales, circuló un video donde se muestra parte del altercado.

En los audios difundidos en redes sociales, como el compartido por la reportera Michelle Rivera en X, la joven explica a sus amigas, a través de WhatsApp, los detalles del altercado con el hombre de 71 años quien, tras la discusión, regresó armado y le disparó en por lo menos tres ocasiones.

En sus propias palabras, menciona que el feminicida tenía dos semanas que acosaba a Ana, su hermana y que el día en cuestión, el pasado 19 de agosto, le pidió que desistiera de molestarla y que respetara a las empleadas.

Asimismo, relata que el sujeto era cliente frecuente del negocio y reconoció que era “medio rarito”.

“Le pido por favor, ya se quejaron de usted, que respete a las muchachas. Que respete a la muchacha, porque la muchacha no tiene ningún interés con usted, por favor. ‘No, pues yo voy a venir y le voy a seguir diciendo las veces que yo quiera’. Le estoy pidiendo por favor, nada más es lo único que le estoy pidiendo, que respete a las muchachas. Que no quiero volver a escuchar que se quejen de usted, porque si no, ya no le voy a poder permitir la entrada”

Alma Lourdes